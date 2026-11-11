Ford Racing, Mustang Cobra adının geri döneceğini kısa bir videoyla duyurdu. Yarış kökenli bir motora işaret eden paylaşım, atmosferik V8 beklentisini güçlendirirken videonun sonunda öne çıkarılan mavi “R” harfi de Cobra R ihtimalini gündeme getirdi.

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Ford, yeni Mustang Cobra’nın ilk tanıtımında otomobilin tasarımını göstermek yerine motor sesini kullandı. Yayımlanan videoda motor devirlenirken Cobra yazısı harf harf beliriyor. Paylaşımın sonunda Ford Racing, model hakkında bir sonraki adım için 2027’yi işaret ediyor.

ATMOSFERİK V8 VE MANUEL ŞANZIMAN GÜNDEMDE

Ford Racing’in motoru tarif ederken kullandığı “all-motor” ifadesi, atmosferik bir motora işaret ediyor. Çıkan haberlere göre şirket, 5,2 veya 5,4 litrelik bir V8 ile altı ileri Tremec manuel şanzıman üzerinde çalışıyor. Muhtemel seçeneklerden biri, Ford’un Mustang GT3 yarış otomobilinde kullandığı 5,4 litrelik atmosferik V8’in yol otomobiline uyarlanması. Motor hacmi, güç ve şanzımanla ilgili resmi ayrıntılar için kapsamlı tanıtım bekleniyor.

Ford efsanesi 2027’de geri dönüyor

Cobra’nın, 500 HP’lik Mustang Dark Horse ile 795 HP’lik Dark Horse SC arasında konumlanması bekleniyor. Bu yerleşim, yeni otomobili önceki neslin atmosferik V8 motorlu Shelby GT350’sinin çizgisine yaklaştırıyor.

COBRA R ADI DA GERİ DÖNEBİLİR

Ford’un Special Vehicle Team birimi ilk Mustang SVT Cobra’yı 1993’te tanıttı. Serinin pist odaklı örneklerinden 2000 model Cobra R, 385 HP üreten 5,4 litrelik atmosferik V8 ve altı ileri manuel şanzımanla yalnızca 300 adet üretildi.

2003 ve 2004 model yıllarında ise “Terminator” lakaplı SVT Cobra, 390 HP’lik süperşarjlı 4,6 litre V8’iyle öne çıktı. Yeni videodaki mavi “R” harfi, Ford’un bu kez Cobra R adını da yeniden kullanabileceğine dair ilk ipucu veriyor.

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