Rockstar Games, GTA 6’daki Grotti Cheetah’ı West Coast Customs iş birliğiyle gerçek bir otomobile dönüştürdü. Miami’deki tanıtım çekimlerinin ardından Londra’ya getirilen süper otomobil, 1 milyon sterline (67 milyon 60 bin 830 lira) alıcı bekliyor.

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Londra’nın Oxford Street caddesindeki Selfridges, GTA 6’nın çıkışı için mağazanın bir bölümünü Vice City temalı bir sergiye dönüştürdü. 9–28 Kasım tarihleri arasındaki etkinliğin merkezinde, oyundaki Grotti Cheetah’ın tek örnek olarak hazırlanan gerçek versiyonu yer alıyor.

Otomobili satın almak isteyenlerin mağazanın kişisel alışveriş birimiyle iletişime geçmesi gerekiyor.

GTA 6’dan önce otomobil çıktı: Grotti Cheetah 67 milyon liraya satılıyor

TESTAROSSA ÇİZGİLERİ VICE CITY RENKLERİYLE BULUŞTU

West Coast Customs, otomobili hazırlarken klasik bir Ferrari Testarossa’yı temel aldı. Mavi ve neon pembe boyayla Vice City’nin renklerine bürünen otomobilin önünde, Ferrari’nin şahlanan atına gönderme yapan tavşan figürlü Grotti amblemi yer alıyor. Atölye, otomobilin sürüş yüksekliğini azaltmış ve kabini özel dikim İtalyan deriyle kaplamış.

GTA 6’dan önce otomobil çıktı: Grotti Cheetah 67 milyon liraya satılıyor

Özel yapım Cheetah’ta 4,9 litrelik atmosferik V8 motor bulunuyor. Orijinal Testarossa ise 4,9 litrelik, yatay yerleşimli 12 silindirli motoruyla üretilmişti. Selfridges’in satış duyurusunda Cheetah’ın motoru ve trafiğe tescil durumu hakkında ayrıntı yer almıyor.

ROCKSTAR, GTA 6’DAN ALTI OTOMOBİLİ GERÇEĞE TAŞIDI

Grotti Cheetah, Rockstar Games ve West Coast Customs’ın GTA 6 için hazırladığı altı otomobilden biri. Miami’deki tanıtım çekimlerinde Cheetah’a, Vice City polis aracı görünümündeki Pegassi Tempesta ve Progen Emerus gibi modeller de eşlik etti. İki şirket, 2013’te GTA 5’in çıkışı için de Bravado Banshee’nin gerçek bir versiyonunu hazırlamış ve otomobili çekilişle bir oyuncuya vermişti.

GTA 6’dan önce otomobil çıktı: Grotti Cheetah 67 milyon liraya satılıyor

GTA 6, 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Rockstar’ın açıkladığı Ultimate Edition içerikleri arasında oyundaki ’95 Grotti Cheetah da bulunuyor.

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