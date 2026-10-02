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T-Otomobil

Honda Ekim ayı fiyatları belli oldu: Tüm modellere zam yapıldı

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Honda Ekim ayı fiyatları belli oldu: Tüm modellere zam yapıldı
Başlık ResmiHonda Ekim ayı fiyatları belli oldu: Tüm modellere zam yapıldı

Honda Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Listede yer alan Honda Jazz, HR-V, Prelude, CR-V ve ZR-V fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Honda fiyatları…

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Ekim 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ZR-V’nin eklendiği Honda’nın Ekim ayı fiyatları belli oldu.

Honda Ekim 2026 fiyat listesi, Türkiye'de satışta bulunan tüm Honda modellerinin güncel başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleriyle birlikte yer alıyor.

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GÜNCEL HONDA FİYATLARI – (Ekim fiyatı-Kampanyalı fiyat)

MODELEylül fiyatıKampanyalı fiyatEkim fiyatıKampanyalı fiyat
Jazz 1.5L Hibrit Otomatik2.600.000 TL-2.665.000 TL-
HR-V 1.5L Hibrit Elegance2.740.000 TL2.389.000 TL2.820.000 TL2.600.000 TL
HR-V 1.5L Hibrit Advance2.895.000 TL2.700.000 TL2.965.000 TL2.770.000 TL
ZR-V 2.0L Hibrit Advance4.970.000 TL-5.530.000 TL-
Prelude 2.0L Hibrit Advance5.600.000 TL-5.770.000 TL-
CR-V 2.0L Hibrit Advance6.160.000 TL-6.345.000 TL-
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