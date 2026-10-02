Honda Ekim ayı fiyatları belli oldu: Tüm modellere zam yapıldı
Honda Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Listede yer alan Honda Jazz, HR-V, Prelude, CR-V ve ZR-V fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Honda fiyatları…
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Ekim 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ZR-V’nin eklendiği Honda’nın Ekim ayı fiyatları belli oldu.
Honda Ekim 2026 fiyat listesi, Türkiye'de satışta bulunan tüm Honda modellerinin güncel başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleriyle birlikte yer alıyor.
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GÜNCEL HONDA FİYATLARI – (Ekim fiyatı-Kampanyalı fiyat)
|MODEL
|Eylül fiyatı
|Kampanyalı fiyat
|Ekim fiyatı
|Kampanyalı fiyat
|Jazz 1.5L Hibrit Otomatik
|2.600.000 TL
|-
|2.665.000 TL
|-
|HR-V 1.5L Hibrit Elegance
|2.740.000 TL
|2.389.000 TL
|2.820.000 TL
|2.600.000 TL
|HR-V 1.5L Hibrit Advance
|2.895.000 TL
|2.700.000 TL
|2.965.000 TL
|2.770.000 TL
|ZR-V 2.0L Hibrit Advance
|4.970.000 TL
|-
|5.530.000 TL
|-
|Prelude 2.0L Hibrit Advance
|5.600.000 TL
|-
|5.770.000 TL
|-
|CR-V 2.0L Hibrit Advance
|6.160.000 TL
|-
|6.345.000 TL
|-
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