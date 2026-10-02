Honda Ekim ayı fiyatları belli oldu: Tüm modellere zam yapıldı

Honda Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Listede yer alan Honda Jazz, HR-V, Prelude, CR-V ve ZR-V fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Honda fiyatları…

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Ekim 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ZR-V’nin eklendiği Honda’nın Ekim ayı fiyatları belli oldu.

Honda Ekim 2026 fiyat listesi, Türkiye'de satışta bulunan tüm Honda modellerinin güncel başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleriyle birlikte yer alıyor.



Honda’nın Ekim ayı listesinde tüm modellere zam yapıldı…



GÜNCEL HONDA FİYATLARI – (Ekim fiyatı-Kampanyalı fiyat)

MODEL Eylül fiyatı Kampanyalı fiyat Ekim fiyatı Kampanyalı fiyat Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2.600.000 TL - 2.665.000 TL - HR-V 1.5L Hibrit Elegance 2.740.000 TL 2.389.000 TL 2.820.000 TL 2.600.000 TL HR-V 1.5L Hibrit Advance 2.895.000 TL 2.700.000 TL 2.965.000 TL 2.770.000 TL ZR-V 2.0L Hibrit Advance 4.970.000 TL - 5.530.000 TL - Prelude 2.0L Hibrit Advance 5.600.000 TL - 5.770.000 TL - CR-V 2.0L Hibrit Advance 6.160.000 TL - 6.345.000 TL -

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