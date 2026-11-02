Honda Kasım ayı fiyatları belli oldu

Honda Kasım ayı fiyat listesini açıkladı. Listede yer alan Honda Jazz, HR-V, Prelude, CR-V ve ZR-V fiyatları ne kadar oldu? İşte model model Honda fiyatları…

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Kasım 2026 itibarıyla Honda Türkiye'nin güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ZR-V’nin eklendiği Honda’nın Kasım ayı fiyatları belli oldu.

Honda Kasım 2026 fiyat listesi, Türkiye'de satışta bulunan tüm Honda modellerinin güncel başlangıç fiyatları, donanım seçenekleri ve öne çıkan özellikleriyle birlikte yer alıyor.



Honda, Ekim ayında tüm modellerin zam yaparken, Kasım ayında fiyatlarını sabit tuttu.



GÜNCEL HONDA FİYATLARI – (Kasım fiyatı-Kampanyalı fiyat)

MODEL Ekim fiyatı Kampanyalı fiyat Kasım fiyatı Kampanyalı fiyat Jazz 1.5L Hibrit Crosstar 2.665.000 TL - 2.665.000 TL - HR-V 1.5L Hibrit Elegance 2.820.000 TL 2.600.000 TL 2.820.000 TL 2.600.000 TL HR-V 1.5L Hibrit Advance 2.965.000 TL 2.770.000 TL 2.965.000 TL 2.770.000 TL ZR-V 2.0L Hibrit Advance 5.530.000 TL - 5.530.000 TL - Prelude 2.0L Hibrit Advance 5.770.000 TL - 5.770.000 TL - CR-V 2.0L Hibrit Advance 6.345.000 TL - 6.345.000 TL -

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