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T-Otomobil

Jeep Kasım 2026 fiyat listesi: Yeni elektrikli Avenger ne kadar oldu?

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Jeep Kasım 2026 fiyat listesi: Yeni elektrikli Avenger ne kadar oldu?
Başlık ResmiJeep Kasım 2026 fiyat listesi: Yeni elektrikli Avenger ne kadar oldu?

Jeep’in Türkiye’de satışa sunulan modellerinin Kasım 2026 fiyatları, motor ve donanım seçeneklerine göre farklılaşıyor. İşte Jeep modellerinin başlangıç fiyatları ve versiyonlara göre güncel satış bedelleri.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Arazi araçlarıyla tanınan Jeep, SUV satın almayı planlayanların değerlendirdiği markalar arasında yer alıyor. Markanın modellerinde tercih edilen motor, çekiş sistemi ve donanım seviyesi, hem kullanım özelliklerini hem de satın alma maliyetini belirliyor.

Jeep’in Kasım 2026 fiyat listesi, giriş seviyesindeki versiyonlardan daha kapsamlı donanım sunan seçeneklere kadar farklı bütçelere yönelik satış bedellerini içeriyor.

Kasım 2026 Jeep güncel fiyat listesi…

MODELDONANIMEKİM FİYATIKAMPANYALI FİYATKASIM FİYATIKAMPANYALI FİYAT
YENİ AVENGER ELEKTRİKSummit2.425.000 TL2.305.000 TL2.425.000 TL2.325.000 TL
AVENGER ELEKTRİKSummit2.356.000 TL2.136.000 TL2.356.000 TL2.136.000 TL
YENİ AVENGER 4XE OtomatikOverland3.000.000 TL2.880.000 TL3.000.000 TL2.880.000 TL
AVENGER 4XEOverland2.740.000 TL --2.740.000 TL --
YENİ AVENGER E-HYBRİDSummit2.589.000 TL2.339.550 TL2.589.000 TL2.339.550 TL
AVENGER E-HYBRİDSummit2.359.000 TL2.224.000 TL2.359.000 TL2.224.000 TL
JEEP COMPASS LİMİTEDLimited3.083.000 TL2.883.000 TL3.083.000 TL2.883.000 TL

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