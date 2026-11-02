Jeep Kasım 2026 fiyat listesi: Yeni elektrikli Avenger ne kadar oldu?
Jeep’in Türkiye’de satışa sunulan modellerinin Kasım 2026 fiyatları, motor ve donanım seçeneklerine göre farklılaşıyor. İşte Jeep modellerinin başlangıç fiyatları ve versiyonlara göre güncel satış bedelleri.
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Arazi araçlarıyla tanınan Jeep, SUV satın almayı planlayanların değerlendirdiği markalar arasında yer alıyor. Markanın modellerinde tercih edilen motor, çekiş sistemi ve donanım seviyesi, hem kullanım özelliklerini hem de satın alma maliyetini belirliyor.
Jeep’in Kasım 2026 fiyat listesi, giriş seviyesindeki versiyonlardan daha kapsamlı donanım sunan seçeneklere kadar farklı bütçelere yönelik satış bedellerini içeriyor.
Kasım 2026 Jeep güncel fiyat listesi…
|MODEL
|DONANIM
|EKİM FİYATI
|KAMPANYALI FİYAT
|KASIM FİYATI
|KAMPANYALI FİYAT
|YENİ AVENGER ELEKTRİK
|Summit
|2.425.000 TL
|2.305.000 TL
|2.425.000 TL
|2.325.000 TL
|AVENGER ELEKTRİK
|Summit
|2.356.000 TL
|2.136.000 TL
|2.356.000 TL
|2.136.000 TL
|YENİ AVENGER 4XE Otomatik
|Overland
|3.000.000 TL
|2.880.000 TL
|3.000.000 TL
|2.880.000 TL
|AVENGER 4XE
|Overland
|2.740.000 TL
|--
|2.740.000 TL
|--
|YENİ AVENGER E-HYBRİD
|Summit
|2.589.000 TL
|2.339.550 TL
|2.589.000 TL
|2.339.550 TL
|AVENGER E-HYBRİD
|Summit
|2.359.000 TL
|2.224.000 TL
|2.359.000 TL
|2.224.000 TL
|JEEP COMPASS LİMİTED
|Limited
|3.083.000 TL
|2.883.000 TL
|3.083.000 TL
|2.883.000 TL
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