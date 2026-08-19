Mercedes-Benz, C-Serisi'ni kapsamlı bir teknoloji güncellemesiyle yeniledi. Yeni tasarım detaylarıyla daha iddialı bir görünüme kavuşan model; MB.OS işletim sistemi, ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Gemini destekli MBUX Virtual Assistant, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve elektrikli menzili 100 kilometreye kadar çıkan plug-in hibrit motorlarla geliyor.

Mercedes-Benz, markanın en önemli modellerinden C-Serisi'ni kapsamlı bir teknoloji ve donanım güncellemesinden geçirdi. C-Serisi Sedan ve Estate, model ailesinin tarihindeki en kapsamlı teknik yükseltmeyle birlikte daha dijital, daha konforlu ve daha gelişmiş bir karakter kazandı.

Yeni C-Serisi'nin siparişleri Almanya'da alınmaya başlandı. Ülkedeki başlangıç fiyatı C 200 Sedan için vergiler dahil 48.844 euro olarak açıklandı.

Mercedes C-Serisi yenilendi! Yapay zeka destekli kokpit ve daha güçlü hibrit motorlar

TASARIM DAHA GÖSTERİŞLİ HALE GELDİ

Mercedes-Benz, C-Serisi'nin genel siluetini korurken özellikle ön ve arka bölümde önemli değişiklikler yaptı.

Yeni modelde aydınlatmalı krom çerçeveli ön ızgara, çift yıldız tasarımlı farlar ve daha kaslı ön tampon kullanılıyor. Izgaradaki krom yıldız motifleri üç boyutlu bir görünüm oluştururken, bazı pazarlarda merkezi Mercedes yıldızı da aydınlatılabiliyor.

Sedan versiyonunun arka bölümünde de yıldız desenli yeni stop lambaları bulunuyor.

Dış tasarımda ayrıca Lavender Silver metallic ve Moody Sky Grey metallic olarak iki yeni gövde rengi sunuluyor. Jant seçenekleri ise 17 ile 19 inç arasında değişiyor. İlk kez C-Serisi'nde AMG Line Plus donanım paketi de sunulacak.

Mercedes C-Serisi yenilendi! Yapay zeka destekli kokpit ve daha güçlü hibrit motorlar

ASIL DEVRİM KABİNDE

Yeni C-Serisi'nin en büyük yeniliği iç mekanda bulunuyor. Model, Mercedes-Benz'in yeni nesil MB.OS işletim sistemi ve dördüncü nesil MBUX bilgi-eğlence altyapısıyla geliyor.

Mercedes-Benz, MBUX Virtual Assistant'ın yapay zeka altyapısında ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Gemini teknolojilerini birlikte kullanıyor. Şirket bunu “Multi Agent Approach” olarak adlandırıyor.

Sistem yalnızca basit sesli komutlara yanıt vermiyor. Karmaşık ve çok aşamalı konuşmaları sürdürebiliyor, konuşma sırasında verilen bazı bilgileri kısa süreliğine hatırlayabiliyor.

Örneğin sürücü bir restoran veya turistik nokta hakkında bilgi istediğinde sistem Google'ın yapay zeka destekli Automotive AI Agent altyapısından yararlanarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. Park yeri arama işlemi de sesli konuşma üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Mercedes C-Serisi yenilendi! Yapay zeka destekli kokpit ve daha güçlü hibrit motorlar

12,3 VE 11,9 İNÇ EKRANLAR

Sürücünün önünde 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, orta konsolda ise dikey formatta 11,9 inçlik medya ekranı bulunuyor. Ayrıca, S-Serisi'nden bilinen artırılmış gerçeklik destekli Head-Up Display de yer alıyor.

Mercedes-Benz, yeni direksiyon simidinde de fiziksel kontrolleri büyük ölçüde koruyor. Hız sabitleyici ve DISTRONIC için kumandalar ile ses kontrolü için fiziksel bir tekerlek bulunuyor. Kapasitif dokunmatik alanlara da haptik geri bildirim eklenmiş.

MB.OS üzerinden birçok araç fonksiyonu için kablosuz olarak OTA (Over-the-Air) ile güncellenebilecek. Bunlar arasında navigasyon, eğlence, GUARD 360° güvenlik özellikleri ve bazı sürüş destek sistemleri bulunuyor.

Mercedes C-Serisi yenilendi! Yapay zeka destekli kokpit ve daha güçlü hibrit motorlar

İÇTEN YANMALI MOTORLARA DEVAM

Mercedes-Benz, içten yanmalı C-Serisi'nden vazgeçmiyor. 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli benzinli motor, 48V hafif hibrit sistemle destekleniyor.

Yeni C-Serisi'nde benzinli motor üç farklı güç seviyesinde sunuluyor. En güçlü model olan C 300, 190 kW (258 hp) güç ve 400 Nm tork üretiyor. C 250, 160 kW (218 hp) güç ve 320 Nm maksimum tork üretiyor. C 200 ise 130 kW (177 hp) güç ve 270 Nm tork üretiyor.

C-Serisi'nin yeni benzinli ve dizel motorlarının tamamında ikinci nesil ISG 2.0 entegre marş jeneratörü ihtiyaç anında 23 beygir güç sağlıyor. "Overboost" modunda ise 20 saniye boyunca ekstra 27 beygir güç sunuyor.

Mercedes C-Serisi yenilendi! Yapay zeka destekli kokpit ve daha güçlü hibrit motorlar

PLUG-İN HİBRİTTE 100 KM ELEKTRİKLİ MENZİL

19,53 kWh batarya ile Plug-in hibrit versiyonlar WLTP standardına göre 100 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunabiliyor.

C 400 e 4MATIC sedan ve C 400 e 4MATIC station wagon, 290 kW'a (395 hp) kadar güç ve 650 Nm'ye kadar tork üretiyor.



Plug-in Hybrid versiyonlar dolu batarya ile 100 km’de yakıt tüketimini 2,1 litreye kadar düşürebiliyor. Bataryalar boşaldığında ise ortalama 7 litreye çıkıyor.

Mercedes C-Serisi yenilendi! Yapay zeka destekli kokpit ve daha güçlü hibrit motorlar

BİYOYAKITLARA UYUMLU DİZEL MOTORLAR

Dört silindirli dizel motor ise 120 kW (163 hp) ve 147 kW (200 hp) olmak üzere iki farklı güç çıkışına sahip versiyonla sunuluyor. Motor ayrıca HVO100, B10 ve B20 biyoyakıtlarıyla da uyumlu olarak çalışabiliyor.

Yeni C-Serisi'nde arka aks yönlendirme arka tekerlekleri 2,5 dereceye kadar yönlendirebiliyor. Mercedes-Benz'e göre bu teknoloji dönüş çapını 43 santimetre azaltarak 10,64 metreye indiriyor.

Mercedes C-Serisi yenilendi! Yapay zeka destekli kokpit ve daha güçlü hibrit motorlar

OTOYOLDA KENDİ KENDİNE ŞERİT DEĞİŞTİREBİLİYOR

Gelişmiş sürüş destek sistemleri de C-Serisi'nin önemli yenilikleri arasında. MB.DRIVE ASSIST PLUS ile otomobil otoyolda uygun koşullarda otomatik şerit değiştirme gerçekleştirebiliyor.

MB.DRIVE PARKING ASSIST ise aracı park etme ve park yerinden çıkma konusunda sürücüye destek sağlıyor. Sistem ayrıca kırmızı ışıklar ve dur işaretleri öncesinde otomatik yavaşlama gibi işlevlere de sahip.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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