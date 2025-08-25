OMODA markası Türkiye’ye geliyor

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Tüm dünyada yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran OMODA markası, Türkiye pazarına giriş için hazırlıklarını tamamladı. Markanın ülkemizdeki ilk modeli ise D segmentinde yer alan ve amiral gemisi olarak konumlanan OMODA 7 olacak.

Keskin “X” şeklindeki ön ızgara tasarımıyla dikkat çeken SUV modeli, gövde, ön ve arka kısımdaki çizgileri ile âdeta dalış pozisyonu sergiliyor.

SES GEÇİRMEYEN CAMLAR

Gizli yan camlar ve sileceklerin tasarımı, gövde hatlarının inceliği merak uyandıran modelin kabin içinde ise 15,6 inçlik Star Track kayar ekran karşımıza çıkıyor.

12 hoparlöre sahip araçta panoramik ses sistemi ve çift katmanlı ses geçirmeyen camlar yer alıyor.