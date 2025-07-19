Fiat Grande Panda “Red Dot Tasarım Ödülü” kazandı

2025’in sonbaharında Türkiye pazarında satışa sunulması planlanan Fiat Grande Panda, ikonik tasarımını özel bir ödülle taçlandırdı. 1980'lerin Panda modelinden esinlenerek Torino'daki FIAT Tasarım Merkezi'nde geliştirilen model, tamamen elektrikli motoruyla ön plana çıkıyor; işte detaylar:

İtalyan otomotiv üreticisi FIAT'ın yeni modeli Grande Panda, "Ürün Tasarımı" kategorisinde Red Dot Ödülü'ne layık görüldü. Retro ve modern tasarım öğelerini harmanlayan Grande Panda, bu prestijli ödülle uluslararası otomotiv sahnesinde tanınırlık elde etti. Önde gelen 43 tasarım uzmanı ve akademisyenden oluşan uluslararası bir jüri tarafından belirlenen Red Dot Ödülleri, Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen Tasarımcılar Gecesi'nde takdim edildi.

FIAT CEO'su ve Stellantis Küresel CMO'su Olivier Francois, ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Grande Panda ile hedefimiz sadelik, enerjiyi bir araya getirmekti. FIAT'ın DNA'sındaki evrimi bu kadar iyi yansıtan bir otomobille Red Dot Ödülü'nü kazanmak, sorumlu mobilitenin duyguları harekete geçirebildiğinin bir işareti olarak görüyoruz" dedi.

Grande Panda, FIAT'ın B segmentine dönüşünün bir göstergesi olarak konumlanıyor. 1980'lerin Panda modelinden esinlenerek Torino'daki FIAT Tasarım Merkezi'nde (Centro Stile) tasarlanan model, küp biçimli PXL LED farları gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Aracın iç mekanında sürdürülebilirlik odaklı yenilikler de bulunuyor. Geri dönüştürülmüş içecek kartonlarından elde edilen alüminyum ve plastik, araç içi mavi plastik parçalara entegre edilmiş durumda. Bu da araç başına 140 kartona eşdeğer oluyor. Ayrıca, konsol kaplamasında gerçek bambu lifleri içeren yenilikçi bir malzeme kullanılmış.

2025’in son çeyreğinde Türkiye pazarında vitrine çıkması beklenen model 83 kW (113 beygir) gücünde bir elektrik motoruna sahip. Enerjisini 44 kWh (net 43.8 kWh) lityum demir fosfat (LiFePO4) batarya paketinden alan Grande Panda, 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 11 saniyede çıkarken, maksimum 132 km/s hıza ulaşabiliyor. WLTP normlarına göre tek şarjla 320 km'ye kadar menzil sunan Grande Panda, şarj konusunda da esneklik sağlıyor. 100 kW DC hızlı şarj ile yaklaşık 32 dakikada %10'dan %80'e dolum yapabiliyor.