Otomobile Trump darbesi mi geliyor? Vergi artışı sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv işçilerini korumak amacıyla yabancı otomobillere uygulanan yüzde 25’lik gümrük vergisini artırabileceğini açıkladı. Vergi artışı sinyali, özellikle Avrupa ve Çin’den yapılan otomobil ithalatını hedef alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv işçilerini daha fazla korumak için ithal otomobillere getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisini artırabileceğini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde otomobil tarifelerine dair açıklamalarda bulunan Trump, ithal otomobillere uygulanan yüzde 25 gümrük vergisi sayesinde Amerikan üretimine yatırımların ve otomobil üretiminin arttığını dile getirdi.

Trump, ABD'de üretilmeyen otomobiller için tarife ödenmesi gerektiğini belirterek, "Bu, başkanlardan herhangi biri tarafından da yapılabilirdi. Ben Çin ile yapmıştım. Bu yüzden otomobilleri buraya gelmiyor ama Avrupa'ya, her yere gidiyor" diye konuştu.

"ÇOK UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE..."

Ancak Çin'i sevdiğini ve Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygı duyduğunu söyleyen Trump, Çin ile her iki ülke için de iyi olan bir anlaşma yaptıklarını anlattı.

Trump, "Otomotiv işçilerini daha fazla korumak için, tüm yabancı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirdim ve çok uzak olmayan bir gelecekte bu tarifeyi artırabilirim. Ne kadar yükseğe çıkarsanız, burada bir fabrika kurma olasılığı o kadar artar" dedi.