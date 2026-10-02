Seat Ekim ayı fiyat listesini güncelledi: Liste sabit kaldı
Seat 2026 yılı Ekim fiyatlarını güncelledi. Peki Seat İbiza, Arona, Ateca ve Leon modellerine Ekim ayında zam geldi mi? Seat modellerinin fiyat farklı ne kadar? İşte model model Seat Ekim 2026 fiyat listesi.
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Seat, Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. İspanyol firma tüm modellerine zam yaptı.
Peki Seat modellerinin 2026 yılı Ekim fiyatları ne oldu? İşte İbiza, Leon, Arona ve Atreca modellerinin son güncel fiyatları…
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Seat markasının satışta olan modellerinden Leon, Arona ve Ateca 2026 ve 2025 model yılıyla satılırken, Ibiza ise sadece 2026 model yılı ile satışta.
Seat İbiza 2026 yılı Ekim ayı güncel fiyat listesi:
|Model
|Versiyon
|Yakıt
|Model Yılı
|Eylül Fiyatı (TL)
|Ekim Fiyatı (TL)
|IBIZA
|1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus
|Benzinli
|2026
|1.985.000
|1.985.000
Seat Leon 2026 yılı Ekim ayı güncel fiyat listesi
|Model
|Versiyon
|Yakıt
|Model Yılı
|Eylül Fiyatı (TL)
|Ekim Fiyatı (TL)
|LEON
|1.5 eTSI 116 PS DSG Style
|mHEV
|2026
|2.560.000
|2.560.000
|LEON
|1.5 eHybrid 204 PS DSG FR
|PHEV
|2025
|2.930.150
|2.930.150
Seat Arona 2026 yılı Ekim ayı güncel fiyat listesi
|Model
|Versiyon
|Yakıt
|Model Yılı
|Eylül Fiyatı (TL)
|Ekim Fiyatı (TL)
|ARONA
|1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus
|Benzinli
|2026
|2.050.000
|2.050.000
Seat Ateca 2026 yılı Ekim ayı güncel fiyat listesi
|Model
|Versiyon
|Yakıt
|Model Yılı
|Eylül Fiyatı (TL)
|Ekim Fiyatı (TL)
|ATECA
|1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus
|Benzinli
|2026
|2.665.000
|2.665.000
|ATECA
|1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition'
|Benzinli
|2026
|2.919.150
|2.919.150
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