T10X'in ardından 10 dakikalık şarjla 400 km yol alacak, daha hızlı TURBO TOGG geliyor

12 Aralık 2023 17:41 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:57

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elektrikli araçlarda devrim niteliğinde yenilikler devam ederken, yerli ve milli aracımız TOGG'a güzel bir özellik daha ekleniyor. Mevcut bataryası geliştirilen TOGG, artık turbo! TOGG, 10 dakikalık şarjla 400 km menzil kat edebilecek ve artık daha hızlı gidebilecek. Binlerce ön siparişi olan Togg'un yeni bataryası şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

TOGG ARTIK DAHA HIZLI

Halen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmeye devam edilen yerli ve milli aracımız TOGG, SPS adını verdiği yeni tasarımındaki pakedinde enerji yoğunluğunu 220 Wh/kg değerinin üstüne çıkarmayı başardı. Bu değere göre Togg, tozu dumana katacak ve 10 dakikalık şarjıyla 400 km menzil alacak.

Yeni paket tasarımında yer alan bataryalarında Çinli firmanın hücreden pakete ilkesiyle geliştirilen, enerji yoğunluğu yüksek bataryalarına dikkat çeken TOGG, T10X'ten sonraki yeni modellerinde bunları değerlendirecek.

10 DAKİKA ŞARJLA 400 KM MENZİL

Farasis'in 800VTC (Turbo Charge) adını verdiği 800V elektrik mimari teknolojisi sayesinde yeni nesil Togg'ların 10 dakika gibi bir sürede 400 kilometre menzile ulaşması mümkün olacak.

IAA Mobility fuarında Togg'da kullanılan bataryayı sergileyen Farasis şirketi, Türkiye'deki pil fabrikasında yeni nesil bataryayı (NCM) üreteceğini açıkladı. 10 dakikalık şarj ile 400 km yol gitmek mümkün olacak ve bu hücre de Türkiye'de üretilecek.

TOGG KULLANICISI 15 BİN KULLANICIYI AŞTI

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan duyuruda, bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X'in kullanıcıyla buluştuğu vurgulanırken 32 servis noktasının kullanıcı hizmetinde olduğu belirtildi.

Aynı zamanda 32 servis noktasının kullanıcıların hizmetinde olduğunu belirten şirket, 81 ilde 444 DC ve 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti sunulduğunu aktardı.