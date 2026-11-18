Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, ekim itibarıyla yıllık bazda yüzde 50,9 artarak 501 bin 5'e yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre ülkede, ekim itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 191 bin 90'a ulaştı.

Diğer yakıt türlerine göre daha az karbon emisyonu üreten, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE İLGİ ARTTI

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e ulaştı. Ekim 2025'te 332 bin 10 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı geçen ay itibarıyla yüzde 50,9 artışla 501 bin 5 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli modellerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,75 olarak kaydedildi.

Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 500 bini aştı

HİBRİT OTOMOBİLLERİN PAYINDA ARTIŞ

Hibrit otomobillere ilişkin ilk veri, 2011 yılında 23 olarak kaydedildi. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı Ekim 2026 itibarıyla 938 bin 8'e çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 5,16 olarak belirlendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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