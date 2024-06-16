Türkiye'de, 2024'ün ilk 5 ayında en çok satan otomobili belli oldu! Satılan her 10 otomobilden 7'si ithal...

Türkiye toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarının bu yılın ilk beş ayında satışlarda ithal otomobilin payı yüzde 61,79, Türkiye'de üretilen otomobilin payı ise yüzde 38,20 oldu.

Otomobil Satıcıları ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından derlenen verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk beş ayında yüzde 6 arttı. Mayıs sonu itibarıyla toplam 471 bin 743 adet yeni otomobil satıldı.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 adede yükseldi, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 düşüşle 96 bin 646 adede yükseldi.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde 471 bin 743 adetlik pazarda, yerli üretim araç satışı 146 bin 727 oldu. İthal araç satışı ise 325 bin 16 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 31,11, ithal araçların payı ise yüzde 68,89 oldu.

SON 5 YILDAKİ DAĞILIM NASIL?

Son beş yıla bakıldığında satışlarda ithal otomobillerin payının Türkiye'de üretilen otomobillerin pazar payından daha yüksek olduğu görülüyor.

ODMD verileri, geçen yıl sonu itibarıyla toplam satışların yüzde 35,20'sini yerli otomobillerin, yüzde 64,79'unu ise ithal otomobillerin oluşturduğunu gösteriyor.

2021 yılında yurt içi satış oranı yüzde 43,89 iken 2022 sonunda yüzde 43,81'e düştü.

2020 yılında toplam satışlar içerisinde yerli otomobilin payı %45,72, ithal otomobilin payı ise yüzde 54,27 oldu. 2019 yılında yerli üretimin payı yüzde 43,01, ithalatın payı ise %56,98 oldu.

HANGİ MARKALAR ÖNE ÇIKTI?

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği 58 bin 212 adetlik satışın 50 bin 501'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında başı çekti.

Fiat'ı, 53 bin 708 toplam satışın 38 bin 285'i yerli üretim olan Renault ve 23 bin 651 toplam satışın 16 bin 118'i yerli üretim olan Toyota takip etti.

Hyundai, 24 bin 380'lik toplam satış içerisinde 15 bin 247 yerli satışla dördüncü, Ford da 37 bin 313 toplam satış içerisinde 14 bin 727 adetlik satışla beşinci oldu.

Togg'un toplam satış rakamı ise 11 bin 288 olarak bildirildi.

TÜRKİYE DE HANGİ ARAÇ EN ÇOK SATIYOR?

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomotiv pazarında beş ayda gerçekleştirdiği 35 bin 168 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'in ardından 26 bin 990 satışla Chery, 26 bin 193 satışla Peugeot, 24 bin 28 satışla Citroen ve 22 bin 586 satışla Ford sıralandı.