Türkiye'nin en ucuz otomobilinde indirim kampanyası

Türkiye'de fiyat/performans denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Dacia, Ekim 2026 güncel fiyat listesini yayımladı. Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Sandero’nun fiyatı ne kadar oldu? Dacia modellerinde Ekim ayında zam veya indirim yapıldı mı? İşte Dacia Ekim 2026 fiyat listesi ve güncel satış fiyatları...

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Sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalardan Dacia, Ekim 2026 fiyat listesini güncelledi. Uygun satın alma maliyeti, düşük işletme giderleri ve LPG'li ECO-G motor seçenekleriyle öne çıkan marka, özellikle Sandero modeliyle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi sürdürüyor.

Tüketicilerin en çok araştırdığı konular arasında "Dacia fiyat listesi Ekim 2026", "Sandero fiyatı ne kadar?" ve "En ucuz sıfır otomobil hangisi?" gibi aramalar yer alıyor.

İşte Dacia’nın Türkiye’de satışta olan Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, Yeni Logan ve Yeni Jogger’ın güncel fiyat listesi…

SANDERO FİYAT LİSTESİ

Temmuz ayında “Türkiye’nin en ucuz otomobili” Dacia Sandero’nun giriş versiyonunda 4 bin TL, üst donanımında ise 7 bin TL’lik bir zam yapılmıştı. Ağustos ayında ise fiyatlar sabit kalmıştı. Eylül ayında ise Sandero’nun giriş seviyesi listeden çıkarılırken “expression” donanım seviyesine zam geldi. Ağustos ayında 1.433.000 TL’den satılan model Eylül ayında 1.460.000 TL’ye yükseldi. Modelin liste fiyatı Ekim ayında sabit kalırken, 70 bin TL’lik indirim kampanyası yapılıyor.

MODEL Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Dacia Sandero expression TCe 100 1.460.000 1.390.000

YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ

Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla Türkiye pazarında satılıyor. Temmuz ayında iki versiyonunda da 75.000 TL zamlanan modele Ağustos ayının ardından Eylül ayında da zam yapılmadı. Ekim ayında ise 30 bin TL’lik bir artış yapıldı.

MODEL EYLÜL FİYATI (TL) EKİM FİYATI (TL) KAMPANYALI FİYATI (TL) stepway expression Eco-G 120 auto 1.756.000 1.786.000 1.610.000 stepway extreme Eco-G 120 auto 1.821.000 1.821.000 1.685.000

LOGAN’A BİR ZAM DAHA

Dacia Logan 13 yıl sonra satış listesindeki yerini Haziran ayında aldı. Yeni Logan, Temmuz ayında iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle sunulurken, Ağustos ayında bir versiyon daha satış listesine eklendi.

Temmuz ayında modele ilk küçük zam yapılırken, Ağustos ayında ve Eylül ayında fiyatlar sabit tutuldu. Ekim ayında ise küçük bir zam ve indirim kampanyası uygulanıyor.

MODEL EYLÜL FİYATI (TL) EKİM FİYATI (TL) KAMPANYALI FİYATI (TL) essential TCe 100 1.440.000 1.470.000 1.328.000 expression Eco-G 120 auto 1.709.000 1.734.000 1.615.000 journey Eco-G 120 auto 1.784.000 1.809.000 1.690.000

YENİ DACİA JOGGER FİYAT LİSTESİ

Dacia’nın Jogger modeli Haziran ayının ardından Temmuz ayında da zam almıştı. Ağustos ayında sabit kalan fiyatlar Eylül ve Ekim ayında küçük zamlar aldı.

MODEL EYLÜL FİYATI (TL) EKİM FİYATI (TL) KAMPANYALI FİYATI (TL) extreme TCe 110 - 7 koltuklu 1.650.000 1.650.000 1.550.000 extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.760.000 1.760.000 1.660.000 expression Eco-G 120 - 7 koltuklu 1.790.000 1.790.000 1.700.000 expression Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.730.000 1.730.000 1.630.000 extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu 1.900.000 1.904.000 1.820.000

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