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Yeni BMW i4 eDrive40 satışa sunuldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni BMW i4 eDrive40 satışa sunuldu!

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borusan Otomotiv; BMW’nin, makyajlanan yeni i4 eDrive40 ve Yeni 420i Gran Coupe modellerini 3.599.700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece park özelliği gibi ilgi çekici donanımlara sahip araçların özelliklerine gelin hep birlikte bakalım…

Öncelikle fiyatlardan bahsedelim; Ağustos 2024 itibari ile makyaj operasyonuyla yenilenen BMW i4 eDrive40 3.599.700 TL’den, Yeni BMW 420i Gran Coupé ise 3.795.100 TL’den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Yenilenen farklılıklar ise örneğin M pakette dikkat çeken makyaj detaylarından biri yeniden tasarlanan düz tabana sahip M serisi deri direksiyon. Yeni BMW i4 eDrive40 ve Yeni BMW 420i Gran Coupé’nin sürüş keyfini arttıran bir diğer fark ise yeniden yorumlanan klima menfezler. Ayrıca mavi vurgulu Adaptif LED Farlar, iç ve dış tasarımlarındaki şıklığı katkıda bulunmuş.

Yeni BMW i4 eDrive40 satışa sunuldu! - 1. Resim

20 INCLİK JANTLARLA GELİYOR

Hareketli görünümü vurgulayan BMW Böbrek Izgarasıyla karizmatik bir duruş yakalayan Yeni BMW i4 eDrive40, Yeni BMW 420i Gran Coupé’nin aerodinamizme katkı sağlayan hava kanalları ve 20 inç boyutuna varan Individual jantları tasarımdaki sportif detaylar olarak dikkat çekiyor.

QuickSelect arayüzlü BMW İşletim Sistemi 8.5’e sahip Kavisli Ekran ve kristal cam ögelere sahip kontrol paneli, Yeni BMW i4 eDrive40 ve Yeni BMW 420i Gran Coupé’nin iç tasarımını bir üst seviyeye taşıyor.

M Sport ve Edition M Sport tasarım paketleriyle sunulan Yeni BMW i4 eDrive40 ve Yeni BMW 420i Gran Coupé’de Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Konfor Erişim Sistemi, CraftedClarity Cam Uygulaması, BMW Live Cockpit Plus, Stop&Go Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Elektrikli Açılır Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Haznesi ve HIFI Ses Sistemi gibi gelişmiş donanımlar standart olarak yer alıyor. Yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece park özelliği sunan Park Asistanı Plus gibi donanımlar ise her iki modelin M Sport tasarım paketinde opsiyonel olarak sunuluyor.

Head-Up Display projektörünü de içererek sürücüye göre özelleştirilmiş bir deneyim sunan BMW Live Cockpit Professional, 464 Watt çıkış gücüyle mükemmel bir ses deneyimi sunan Harman Kardon Ses Sistemi, içerisinde Kırmızı M Sport Fren Diskleri, Parlak Siyah Shadow Kaplama, M Shadow Farlar ve M Emniyet Kemerleri ögelerini barındıran M Sport Pro donanımları ise Edition M Sport tasarım paketinde standart olarak sunuluyor.

Yeni BMW i4 eDrive40 satışa sunuldu! - 2. Resim

0’DAN 100’E 7.5 SANİYE

160 kW elektrik motoruyla 218 beygir maksimum güç ve 430 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.5 saniyede ulaşabilen Yeni BMW i4 eDrive40, 600 kilometreye varan menziliyle hem şehir içi hem şehirler arası yolculuklar için konforlu bir deneyim sunuyor. Yeni BMW i4 eDrive40, 205 kW DC şarj teknolojisiyle 30 dakika gibi kısa bir sürede %10’dan %80 batarya seviyesine ulaşabilmesinin yanı sıra sadece 10 dakikalık DC şarj ile 154 kilometreye kadar menzil kazanabiliyor.

1.6 litre hacimli benzinli motora sahip Yeni BMW 420i Gran Coupé ise170 beygir maksimum güç ve 250 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza 8.6 saniyede ulaşabiliyor. Yeni BMW 420i Gran Coupé, 100 km’de ortalama 7.7 litre yakıt tüketimi sunuyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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