Azerbaycan'da gezilecek en iyi yer! Mutlaka görülmesi gereken 10 yer

Halıları ile ünlü Azerbaycan, dünyanın en popüler turistik lokasyonları arasında hızla yükseliyor. Zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken bu ülke, gezginlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Azerbaycan’da gezilecek yerler arasında başkent Bakü, öne çıkan mekanları ile turistlerin ilk durağı oluyor. İşte Azerbaycan'da gezilecek yerler...

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Hangi ülkelere pasaportsuz ve kimlikle gidilebiliyor? Türkiye’den pasaportsuz seyahat edilebilecek ülkeler 2024

Halıları ile ünlü Azerbaycan, dünyanın en popüler turistik destinasyonları arasında hızla yükseliyor. Zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken bu ülke, gezginlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Azerbaycan’da gezilecek yerler arasında başkent Bakü, öne çıkan mekanları ile turistlerin ilk durağı oluyor.

NARGİN ADASI NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Bakü’nün yakınlarında yer alan ve Bakü Takımadaları’nın bir parçası olan Nargin Adası, tarih ve doğanın bir araya geldiği oldukça ilginç bir destinasyondur. "Ölüm Adası" olarak da anılan bu ada, hem 1. Dünya Savaşı hem de 2. Dünya Savaşı dönemine uzanan derin bir geçmişe sahiptir.

Nargin Adası'nda, geçmişten kalan tarihi kalıntılar ziyaretçilere adanın zorlu zamanlarını hatırlatırken, adanın en önemli simgelerinden biri olan Boyuk Zira Deniz Feneri, hala aktif olarak körfezi aydınlatmaya devam ediyor. Bu ada, hem tarihi önemi hem de doğal güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olarak öne çıkıyor.

ALEV KULELERİ NE ZAMAN YAPILDI?

2012 yılında tamamlanan Alev Kuleleri (Flame Towers), Bakü'nün modern yüzünü temsil eden ve şehrin her noktasından görülebilen etkileyici bir yapı kompleksi. Üç kıvrımlı binadan oluşan bu kompleks, hareketli alevleri simgeleyen mimarisiyle dikkat çekiyor.

Kulelerden biri lüks bir otel olarak hizmet vererek konuklarına Bakü'nün merkezini ve Hazar Denizi'ni panoramik olarak izleme imkanı sunuyor. Diğer iki kule ise modern ofisler ve konut dairelerine ev sahipliği yapıyor. Alev Kuleleri, Bakü'nün skyline'ına damgasını vuran ikonik bir yapı olarak öne çıkıyor.

HAYDAR ALİYEV MÜZESİ ÜCRETLİ Mİ?

Azerbaycan’ın önemli liderlerinden ve eski cumhurbaşkanından adını alan Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Bakü’nün en prestijli kültür ve sanat merkezlerinden biridir. Müzeye giriş ücreti 12 manat.

İçerisinde müze, kütüphane, kafe, konser ve konferans salonları gibi çok çeşitli tesisleri barındıran bu kültür merkezi, yalnızca içerdiği sanatsal ve kültürel etkinliklerle değil, aynı zamanda ikonik mimarisiyle de dikkat çekiyor. Dalgalı ve akıcı hatlara sahip tasarımı, Azerbaycan’ın modern ve özgür geleceğini simgeliyor.

KIZ KULESİ BAKÜ NE ZAMAN YAPILDI?

Bakü Kız Kalesi, ziyaretçilerine ilham veren ve hayal dünyasına kapı aralayan büyüleyici bir tarihi yapıdır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, oldukça eski dönemlerden günümüze kadar ulaştığına inanılmaktadır.

Kız kalesi, 1964 yılından bu yana müze olarak hizmet veriyor. Etkileyici mimarisi ve gizemli geçmişi ile UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alarak dünya çapında tanınmaktadır. Her adımında hayranlık uyandıran bu anıt, Bakü’nün en önemli sembollerinden biridir.

SEYYİD YAHYA TÜRBESİ

1450'li yıllarda inşa edildiği tahmin edilen Seyyid Yahya Türbesi, Azerbaycan’ın en önemli tarihi yapılarından biridir. Şirvanşah Sarayı kompleksi içinde yer alan bu türbe, ünlü bilim insanı Seyyid Yahya’nın mezarını barındırmaktadır.

Ziyaretçilerini etkileyen eşsiz mimarisi ve derin tarihiyle, türbe Azerbaycan’ın kültürel mirasının önemli bir parçası olarak öne çıkmakta ve yıl boyunca birçok turistin ilgisini çekmektedir.

ULUSAL BAYRAK MEYDANI

Ulusal Bayrak Meydanı, Azerbaycan’ın bağımsızlığını ve ulusal değerlerini yücelten önemli bir simge niteliğindedir. Meydanın adını, 162 metrelik görkemli bir direğin üzerinde dalgalanan devasa Azerbaycan bayrağından alır.

Bu meydan, ulusal etkinlikler ve törenler için bir merkez olup, dünyanın en yüksek ikinci bayrak direğine sahip olmasıyla da dikkat çekmektedir. Meydan, Azerbaycan’ın gurur ve bağımsızlık sembolü olarak büyük bir anlam taşır.

HALI MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Azerbaycan Halı Müzesi, Bakü’nün kalbinde yer alan ve Azeri kültürünün zengin dokuma sanatını gözler önüne seren bir kültürel hazinedir. Dünyanın ilk halı müzesi olma özelliği taşıyan bu müze, aynı zamanda dünyanın en büyük Azeri halı koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır.

UNESCO tarafından da desteklenen müze, geleneksel el sanatlarının korunması ve tanıtılması açısından büyük öneme sahiptir. Müzede sergilenen halılar, Azerbaycan’ın zengin tarihini ve sanatını yansıtarak ziyaretçilere benzersiz bir kültürel deneyim sunmaktadır.

Bakü'de yer alan Azerbaycan Halı Müzesi, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açıktır. Müze giriş ücreti, yetişkinler için 7 Manat, çocuklar ve öğrenciler için 3 Manat'dır.

AZERBAYCAN EDEBİYATI MÜZESİ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Nizami Azerbaycan Edebiyatı Müzesi, ülkenin edebi ve kültürel mirasını etkileyici bir şekilde sergileyen önemli bir merkezdir.

Çarpıcı mimarisi ve zengin sanat koleksiyonları ile dikkat çeken müze, ziyaretçilere Azerbaycan’ın kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunar. Bakü'de gezilmesi gereken öne çıkan yerlerden biri olarak kabul edilen müze, hem tarih meraklıları hem de sanatseverler için eşsiz bir deneyim vaat ediyor.

BAKÜ MODERN SANAT MÜZESİ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Bakü Modern Sanat Müzesi, ülkenin yenilikçi sanat eserlerine ev sahipliği yapan popüler bir mekandır. Modern sanatın sınırlarını zorlayan resim ve heykellerin sergilendiği bu müze, yalnızca sanat koleksiyonlarıyla değil, aynı zamanda etkileyici mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Sanatseverler ve kültür meraklıları için mutlaka görülmesi gereken bir yer olan müze, ziyaretçilere estetik bir deneyim sunuyor.

BAKÜ BULVARI

Azerbaycan’ın başkentinde bulunan Bakü Bulvarı, ülkenin en büyük parkıdır. Ziyaretçilerine müze ve kafelerde eğlenceli vakit geçirme imkanı sunan parkta, çocuklar için de oyun alanları yer almaktadır.

AZERBAYCAN PARA BİRİMİ NEDİR?

Azerbaycan'ın para birimi, "Azerbaycan Manatı"dır. Kısaltması AZN olan bu para birimi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi ve tek para birimidir. Manat, Azerbaycan'da günlük işlemlerde, ticarette ve devlet dairelerinde kullanılan para birimidir.

Azerbaycan Manatı, 1992 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından, ülkenin para birimi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Manat, 1 Manat = 100 Gopik şeklinde bir alt birim sistemine sahiptir. Azerbaycan Manatı'nın uluslararası kodu AZN olup, ülkedeki ekonomik işlemlerde ve finansal işlemlerde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.

Azerbaycan Manatı, ekonomik istikrar ve ticaret dengesi açısından önemli bir rol oynar ve Azerbaycan'ın uluslararası alanda finansal ilişkilerinde temel para birimidir. Azerbaycan'a seyahat edenler veya ticaret yapanlar, manat ile ödeme yapabilir ve ülkenin farklı bölgelerinde bu para biriminin kolayca kullanılabileceğini görebilirler.

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