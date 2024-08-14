Hangi ülkelere pasaportsuz ve kimlikle gidilebiliyor? Türkiye’den pasaportsuz seyahat edilebilecek ülkeler 2024

2024 yılında Türkiye vatandaşları için pasaportsuz seyahat imkanları genişliyor. Pasaport ücreti 2024 yılı itibariyle artarken, birçok vatandaş kimlik ile gidilebilecek ülkeleri araştırmaya başladı. Peki, Türkiye vatandaşları hangi ülkelere pasaportsuz seyahat edebilir? İşte, 2024 yılında Türkiye’den pasaportsuz ve kimlik ile gidilebilecek ülkeler…

2024 yılında Türkiye vatandaşları pasaport ve vize işlemleriyle uğraşmadan birkaç ülkeye sadece kimlikleriyle seyahat edebilecek. İşte, pasaportsuz gidilebilen ülkeler:

AZERBAYCAN

Türkiye ile güçlü kültürel bağlara sahip olan Azerbaycan, Kafkasya bölgesinde yer alıyor. Başkenti Bakü olan bu ülke, kimlikle seyahat edilebilen ülkeler arasında yer alıyor. Azerbaycan’a kimlikle seyahat, özellikle Bakü’nün zengin tarihi ve modern yapılarıyla dikkat çekiyor.

GÜRCİSTAN

Karadeniz’in doğu kıyısında yer alan Gürcistan, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle tanınır. Türkiye vatandaşları, Tiflis’in büyüleyici atmosferini pasaportsuz keşfedebilirler. Gürcistan, kimlikle seyahat imkanı sunan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

MOLDOVA

Doğu Avrupa’da yer alan Moldova, 2024 yılında Türkiye vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkelerden biridir. Başkenti Kişinev olan Moldova, şarap üretimiyle ünlü olup, bu konuda derin bir tarihsel mirasa sahiptir.

UKRAYNA

Zengin tarım toprakları ve tarihi dokusuyla bilinen Ukrayna, 2024 yılında kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye vatandaşları, Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın birçok bölgesini pasaportsuz ziyaret edebilir.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)

Türkiye vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği bir diğer ülke de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Kıbrıs’ın eşsiz plajları ve tarihi yerleri, Türk vatandaşları için pasaportsuz bir tatil fırsatı sunuyor.

TÜRKİYE'YE VİZESİZ HANGİ ÜLKELER GİRİŞ YAPABİLİR?

2024 yılında Türkiye’ye kimlikle veya süresi geçmiş pasaportla girebilecek 20 ülke bulunuyor.

Bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İsviçre, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Azerbaycan gibi ülkeler yer alıyor. Türkiye vizesiz ülkeler 2024 yılında da genişlemeye devam ediyor.

Pasaport Ücretleri 2024 Ne Kadar?

2024 yılında pasaport ücretlerinde artış bekleniyor. Bu nedenle, vizesiz ve pasaportsuz seyahat imkanları daha da önem kazanıyor. Türkiye vatandaşları için pasaportsuz gidilebilen ülkeler, hem bütçeye uygun seyahatler yapma hem de vize ve pasaport işlemleriyle uğraşmadan tatil yapma imkanı sunuyor.

2024 yılında Türkiye vatandaşları, pasaport ve vize işlemleri olmadan birçok ülkeye seyahat edebilirler. Pasaportsuz gidilen ülkeler 2024 yılında da geniş bir yelpazeye sahip olup, vizesiz seyahat imkanı sunan bu ülkeler, Türk vatandaşları için cazip tatil seçenekleri sunuyor. Pasaport ücreti 2024 yılında artarken, vizesiz gidilen ülkeler ise seyahat planlarınızda önemli bir rol oynayacak.

Pasaport Harç Bedelleri 2024

Pasaport Süresi Harç Bedeli Defter Bedeli Toplam Tutar 6 Ay 1.639,30 TL 790,00 TL 2.429,30 TL 1 Yıl 2.396,60 TL 790,00 TL 3.186,60 TL 2 Yıl 3.912,60 TL 790,00 TL 4.702,60 TL 3 Yıl 5.558,30 TL 790,00 TL 6.348,30 TL 3+ Yıl 7.833,00 TL 790,00 TL 8.623,00 TL

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