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Haberler > Ekonomi > Pegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli?

Pegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli?

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Pegasus&#039;tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus&#039;un kampanyası nerelerde geçerli?

Ekonomi Haberleri

Pegasus Hava Yolları, seyahatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Şirket sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Peki, Pegasus bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli ve ne zaman sona eriyor? İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyasının tüm detayları...

Pegasus Hava Yolları’nın başlattığı bu indirimli bilet kampanyası, yurt dışı seyahatlerini planlayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Pegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli? - 1. Resim

Ancak sınırlı sayıda koltuk bulunması ve kampanya süresinin kısa olması nedeniyle, bu avantajlı fırsatı kaçırmamak için acele etmeniz gerekiyor. 

Pegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli? - 2. Resim

Pegasus Hava Yolları, Ağustos ayına özel başlattığı indirimli bilet kampanyasında, seçili yurt dışı destinasyonlar için biletleri 9 Euro’dan satışa çıkardı.

Pegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli? - 3. Resim

Ancak bu fiyatlara vergi ücretleri dahil edilmemiştir. Yani kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 9 Euro bilet ücretine ek olarak vergileri de ödeyecekler.

Pegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli? - 4. Resim

PEGASUS İNDİRİMİ KAÇ KOLTUKLA SINIRLI?

Bu özel kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olup, toplamda 200 bin koltukla sınırlı tutuldu.

Pegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli? - 5. Resim

PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için kampanya süresi oldukça kısa. Pegasus’un indirimli bilet kampanyası, 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde sona eriyor. Yani, bu tarihler arasında biletlerinizi almanız gerekiyor.

Pegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli? - 6. Resim

PEGASUS İNDİRİMİ NASIL SATIN ALINIR?

Kampanya kapsamında sunulan indirimli biletler, Pegasus’un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Pegasus'tan dev kampanya! İndirimli bilet kampanyası ne zaman bitecek? Pegasus'un kampanyası nerelerde geçerli? - 7. Resim

SEYAHAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek. Bu tarihler arasında planladığınız yurt dışı seyahatlerinizi, Pegasus’un indirimli bilet kampanyası sayesinde çok daha uygun fiyatlarla gerçekleştirebilirsiniz.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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