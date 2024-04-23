Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > 1977'de fırlatılan Voyager 1 isimli uzay aracı bir kez daha veri gönderdi!

1977'de fırlatılan Voyager 1 isimli uzay aracı bir kez daha veri gönderdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1977&#039;de fırlatılan Voyager 1 isimli uzay aracı bir kez daha veri gönderdi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 1977'de fırlatılan ve görevini sürdüren Voyager 1 isimli uzay aracı, 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunduğu Dünya'ya, bir kez daha anlamlı veri gönderdi.

NASA’dan yapılan açıklamada, Voyager 1’in durumu ve bünyesindeki mühendislik sistemleri hakkında anlamlı veri gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'in, 16 Mart’tan sonra derin uzaydan bir kez daha anlamlı veri gönderdiği ifade edilerek, bir sonraki adımın uzay aracının yeniden anlamlı bilim verileri göndermesini sağlamak olduğu vurgulandı.

NASA, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, Kasım 2023’ten beri Dünya’ya anlaşılamayan sinyaller ileten Voyager 1’in 1 Mart’ta yollanan komuta anlaşılır karşılık verdiğini duyurmuştu.

1977'de fırlatılan Voyager 1 isimli uzay aracı bir kez daha veri gönderdi! - 1. Resim

Açıklamada, "Sorunun kaynağının bilim ve mühendislik verilerini Dünya’ya gönderene kadar depolayan uçuş veri alt sistemindeki (FDS) 3 bilgisayardan birinde olduğu tahmin ediliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak amacıyla 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yıldızlar arası konumu nedeniyle Voyager 1'in tek yönlü seyahati 20 saat 33 dakika sürüyor ve bu nedenle NASA ile arasındaki mesajın gelip gitmesi iki günü buluyor.

Öte yandan NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından da sinyal almaya çalışıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Steinmeier'e Gaziantep'te tepki yağdı! "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ASELSAN'ın yeni elektronik harp sistemi EJDERHA, terör örgütlerine darbe vuracak! - TeknolojiEJDERHA, terör örgütlerine darbe vuracak!Twitter (X) çöktü mü? Erişim sağlanamıyor! - TeknolojiTwitter (X) çöktü mü? Erişim sağlanamıyor!AB Komisyonu, TikTok Lite'ı yasaklamayı planlıyor! - Teknoloji24 saat süre verildi! TikTok'un başı belada...Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Anadolu Ajansı'nda çocuklarla buluştu - TeknolojiTürkiye'nin ilk astronotu çocuklarla buluştu!Çin'deki iPhone satışları 2024'ün ilk çeyreğinde önemli ölçüde azaldı! - TeknolojiiPhone satışları Çin'de çakıldı!Yapay zeka sayesinde hastalar, hastaneye gitmek zorunda olmayacak! - TeknolojiHastaneler ayağınıza gelecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...