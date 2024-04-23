1977'de fırlatılan Voyager 1 isimli uzay aracı bir kez daha veri gönderdi!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 1977'de fırlatılan ve görevini sürdüren Voyager 1 isimli uzay aracı, 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunduğu Dünya'ya, bir kez daha anlamlı veri gönderdi.

NASA’dan yapılan açıklamada, Voyager 1’in durumu ve bünyesindeki mühendislik sistemleri hakkında anlamlı veri gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'in, 16 Mart’tan sonra derin uzaydan bir kez daha anlamlı veri gönderdiği ifade edilerek, bir sonraki adımın uzay aracının yeniden anlamlı bilim verileri göndermesini sağlamak olduğu vurgulandı.

NASA, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, Kasım 2023’ten beri Dünya’ya anlaşılamayan sinyaller ileten Voyager 1’in 1 Mart’ta yollanan komuta anlaşılır karşılık verdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Sorunun kaynağının bilim ve mühendislik verilerini Dünya’ya gönderene kadar depolayan uçuş veri alt sistemindeki (FDS) 3 bilgisayardan birinde olduğu tahmin ediliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak amacıyla 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yıldızlar arası konumu nedeniyle Voyager 1'in tek yönlü seyahati 20 saat 33 dakika sürüyor ve bu nedenle NASA ile arasındaki mesajın gelip gitmesi iki günü buluyor.

Öte yandan NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından da sinyal almaya çalışıyor.