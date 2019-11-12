Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Geliştirilen kumaşlar, ilk defa 28-30 Kasım tarihlerinde CNR Expo’da gerçekleşecek Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki panjur, tente, kapı-geçiş ve güneşten korunma sistemleri fuarında sergilenecek. Fuarda, sergilenecek ürünler arasında mineral/taş içerikli özel alev almaz kumaşlar, alev kalkanlayan kumaşlar ve termal kumaşlar da yer alıyor. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Sayın Ufuk Altıntop, “50’si uluslararası 110’dan fazla firmanın katılacağı organizasyonunun, 1.500 uluslararası ziyaretçiye ulaşması hedefleniyor. Toplam 8 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak fuara katılacak ülkeler arasında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore, İspanya, Ukrayna, Yunanistan yer alıyor. Fuar, yeni ve gelişmekte olan pazarlarda mevcut işbirliklerini büyütme ve işbirliği sağlama fırsatları sunuyor” diye konuştu.