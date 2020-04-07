Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Aslında baz istasyonlarının kansere yol açtığı iddiaları uzun zamandır dile getirilen bir konu. Ancak bu teknolojilerin bir salgına yol açtığı iddiaları ise ilk defa ortaya atılıyor. 5G’in salgınına yol açtığı iddiaları Amerikalı ünlü şarkıcı Keri Hilson’ın Twitter’daki paylaşımı ile hızla yayıldı. 16 Mart 2020'de şimdi silinmiş bir dizi Tweet'te Hilson, Covid-19'un 5G'nin olmaması sebebiyle Afrika'da yayılmadığını söyledi. Hilson bir de Amerikalı doktor Thomas Cowan'ın YouTube videosu paylaştı. Cowan, videoda, koronavirüs salgınının başladığı şehir olan Vuhan'ın dünyada 5G tarafından tamamen kapsanan ilk şehir olduğunu, Çin'in Ekim 2019'da salgının başlamasından iki ay önce 5G'yi başlattığını belirtiyor.

Rakamlar koronanın 5G'nin en çok kullanıldığı Çin, Güney Kore, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde daha hızlı yayıldığını ortaya koysa da virüsün Türkiye, Malezya, İran, Fransa, Singapur ve Nijerya gibi 5G’nin olmadığı ülkelerde de yayıldığını gösteriyor. Dolayısıyla uzmanlar 5G ağlarının sağlık endişelerine yol açtığını ancak bunun salgına yol açmayacağına dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesinde 5G'yi test eden bir araştırmacı olan Yusuf Sambo 5G’nin sağlık alanında korkuları tetiklediğine dikkat çekerek “5G'nin sağlık üzerindeki etkileri hakkında korkular var, ancak viral enfeksiyonlarla değil kanserle ilgisi var” dedi. Surrey Üniversitesinden Fabien Heliot ise 5G'deki dalga formlarının 4G'ye benzer şekilde tasarlandığını ve iletildiğini belirterek “Şimdiye kadarki temel fark 5G'nin daha yüksek taşıyıcı frekansında daha büyük frekans bant genişliği ve baz istasyonundaki antenlerin yönlendirmesi kullanarak daha fazla veri iletebilmesidir. 5G ile bir virüs meydana getirilemez. 5G'nin yan etkileri 4G, 3G, 2G, Wi-Fi ile aynı” diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitesinden yapılan açıklamada da frekansların insan vücudunda oluşturduğu sıcaklığın halk sağılığı açısından tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Baz istasyonlarına yapılan saldırılara ise en sert tepki siyasetten geldi. İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael Gove, iddiaların saçmalıktan öte tehlikeli olduğunu söyleyerek insanları evde kalmaları hususunda uyardı.