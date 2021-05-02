Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda yenilenmiş elektronik ürünlere olan ilgi gittikçe artıyor. Refurbished (Yenilenmiş) olarak tabir edilen bu pazarın en ilgi çeken ürünü ise hiç kuşkusuz cep telefonları. Türkiye’de her yıl yaklaşık 20 milyon adet ikinci el cep telefonunun satıldığı ve pazarın büyüklüğünün ise yaklaşık 6 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Yenilenmiş elektronik pazarında faaliyet gösteren EasyCep, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el elektronik eşyaların yenilenerek bir yıl garantili satışını gerçekleştiriyor. 2018 yılında iki üniversite arkadaşı Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından kurulan EasyCep, bugüne kadar tam 30 bin adet cihazı yenileyip satışını gerçekleştirmiş.

Giderek artan elektronik ürün fiyatları ile birlikte tüketicilerin ikinci el pazarına yöneldiğine dikkat çeken Özdemir, “Bütün dünyada yıllık 330 milyon adet yenilenmiş telefon satışı yapılıyor. Pazarın büyüklüğünün 50 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de ise yıllık 20 milyon adet ikinci telefonun el değiştiriyor. 2020 yılından itibaren internet üzerinden yenilenmiş elektronik ürünler için pazaryeri hizmeti veriyoruz. EasyCep tarafından denetlenen ve sertifikalandırılan satıcılar da ürünlerini EasyCep üzerinden son kullanıcılara satabiliyor. Ancak yolun daha çok başındayız. Ticaret Bakanlığı, Ağustos 2020’de yenilenmiş telefonların satışı ile ilgili bir regülasyon çalışması yaptı. Buna göre Ticaret Bakanlığından yenileme merkezi lisansı alan şirketler yenilenmiş telefon satabilecek. Biz de EasyCep olarak gerekli başvurularımızı yaptık; bu alandaki ilk lisanslı şirket olmayı hedefliyoruz” dedi.

Hedeflerini “yenilenmiş elektronik ürün satışında Türkiye’nin en büyük pazar yeri olmak” şeklinde açıklayan Özdemir, “Cep telefonu ile başladığımız bu işte şu anda telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerin hem alımını hem de satışını yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte birçok elektronik eşyanın alımını ve yenileyerek satışını yapacağız” diye konuştu. Özdemir, 2022 yılından itibaren yurt dışına açılmayı hedeflediklerini bildirdi.

EN BÜYÜK TALEP APPLE ÜRÜNLERİNE

Easycep verilerine göre yenilenmiş telefon kategorisinde veya diğer kategorilerde (bilgisayar, tablet, akıllı saat) en çok rağbet gören marka Apple. Satışların yüzde 60’ını Apple ürünlerinin oluşturduğunu ifade eden Özdemir, geriye kalan yüzde 40’lık kısmı da Samsung, Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi markaların paylaştığını söyledi.

9 MİLYON LİRALIK YATIRIM ALDI

EasyCep, ilk tohum yatırımını aldı. EasyCep, çıktığı ilk yatırım turunda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen melek yatırımcı ve yeni nesil girişimcilerinden 9 milyon liralık yatırım almayı başardı. Yatırımcılar arasında Türkiye’nin hızla büyüyen finansal kuruluşlarından Fibabanka’nın kurumsal girişim sermayesi fonu olan Finberg, dünyanın en büyük melek yatırımcı ağlarından biri olan Keiretsu Forum’un Türkiye ağı, Peak Games ve Ace Games’in kurucularından Hakan Baş, Birleşik Ödeme’nin kurucularından İlker Sözdinler ve Papara’nın kurucusu Ahmed Karslı gibi önemli şirket ve isimler bulunuyor.