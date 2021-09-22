Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TikTok’un sınırsız jeton gönderme açığını bulan Mert Ergün ve Arda Kılıç’a şirket tarafından 20 bin dolar teklif edildi. Türk gençler TikTok’un ödül teklifini reddetti. Daha önce Instagramda da açık yakalayan gençler TikTok’un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu. Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan 18 yaşındaki Mert Ergün “Daha önce muhatap bulamamıştık. Şimdi onlar bize ulaştı” dedi. Normalde TikTok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün “Bizim bulduğumuz açık, gelir kapısı kapattığı için iletişime geçtiler. Ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar” diye konuştu. Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok’a bildirmişlerdi. Firma 1.500 dolar teklif edince gençler, ret cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.

TikTok viral videoları yasakladı sebebi ortaya çıktı Sosyal medya platformu TikTok, binlerce kullanıcısı arasında viral haline gelen 'süt kasası tırmanışı' videolarını yüksek sakatlanma riski ve yaralanma vakalarının artması ile yasakladı.