Türkiye Gazetesi

CEO Elon Musk, Twitter üzerinden yine dikkat çeken paylaşımlar yaptı. SpaceX uzay şirketinin Ay ve Mars görevleri için geliştirmeye devam ettiği Starship uzay aracının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Ardından ilk fırlatmanın Mayıs ayında olabileceğini söyledi.

Şirket, bunun gerçekleşmesi için Raptor motorlarını üretmeyi planlıyor. Musk'a göre SpaceX, önümüzdeki aya kadar 39 adet uçuşa elverişli motora sahip olacak. Ayrıca CEO'ya göre 'çok daha yetenekli ve güvenilir' Raptor 2 motorları kullanılarak ilk yörünge uçuşları gerçekleşecek. Yeni nesil motorlar, hem nominal itmeyi artıran hem de daha az parçaya sahip olan eskilerine kıyasla daha yüksek bir performans sağlıyor.

Mayıs ayında yapılacağı söylenen yörünge test uçuşunun gerçekleşmesi için daha pek çok şeyin doğru gitmesi gerekiyor. Şu an itibariyle şirket, Ship 20 adlı ilk yörünge uçuşuna elverişli Starship prototipini, şirketin Güney Teksas'taki deneme tesislerindeki güçlendiricinin üzerine yerleştirdi. Geçtiğimiz hafta şirket yakıt depolarını ilk kez test etti.

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