86 ülkeye ihracat yapan ASELSAN'ın yeni hedefi: 1 milyar dolar

Türk savunma sanayiinin önemli isimlerinden ASELSAN doğrudan ürün ihraç ettiği ülke sayısını 86'ya çıkardığı açıklandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, devam eden projeler ve ihracat hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yeni üretilen EJDERHA ilgili son test görüntülerini paylaşmıştı. Bugün önemli açıklamalarda bulunan Akyol, ASELSAN'ın hedefinin 1 milyar dolarlık ihracat sözleşmeleri olduğunu açıkladı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Ürün ihraç ettiğimiz ülke sayısını 86'ya çıkardık. ASELSAN'ın bu yıl yeni ihracat sözleşmeleri açısından 1 milyar dolara yaklaşma hedefi var." dedi.

ASELSAN, sadece savunma sanayisine odaklanmayarak her alanda yenilik yapmak için kollarını sıvamış durumda. Şirket sadece savunma sanayi ürünleri ile yeltenmeyip deniz ve uzay alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

ASELSAN olarak denizin derinliklerinden uzayın derinliklerine kadar her alanda her platforma kritik sistemler geliştirdiklerini belirten Akyol, "Bir taraftan da sivil dünyaya da hizmet etmeye çalışıyoruz. 2023 çok önemli başarılarla geçti. 2024 yılına da milletimizin beklediği önemli projelerde güzel gelişmeler katederek girdik." diye konuştu