Türkiye Gazetesi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın ilk Motor Entegrasyon Testi başarıyla tamamlandı. Söz konusu tarihi anları Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştı.

"İLK MOTOR ENTEGRASYON ÇALIŞTIRMA TESTİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Selçuk Bayraktar videoyu, "Ülkemizin ilk İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma'nın bugün ilk prototipiyle ilk motor entegrasyon çalıştırma testini başarıyla tamamladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" notuyla paylaştı.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan test alanında yapılan testi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Bugün başarıyla gerçekleştirilen motor entegrasyon testi ile Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

AKINCI İLE BENZER SÜREÇ

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen "Akıncı" projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'da da benzer bir süreç yaşandı.

1 Eylül 2019'da ilk motor entegrasyon testini tamamlayan Akıncı, 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.

İLK UÇUŞ 2023'TE

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

AGRESİF MANEVRALARLA HAVA MUHAREBESİ

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.

Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden insansız savaş uçağı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak.

Tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.

Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan insansız savaş uçağı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayraktar Kızılelma'yı imzaladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ'in beşinci gününde ödül kazanan yarışmacılara ödüllerini verdi. Ardından ise Bayraktar Kızılelma'yı imzaladı.

Haluk Bayraktar: Hedefimiz en kısa sürede KIZILELMA’yı uçurmak BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, hedeflerinin en kısa zamanda KIZILELMA’nın uçuşunun gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma açıklaması: '2023'te göklerde' İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk defa Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz etkinliğinde halkla buluştu. Etkinliğin açılışında konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın uçacağı tarihi açıkladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma', TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor. Bugün kapılarını ziyaretçilere açan etkinlik ile birlikte Türkiye'nin insansız savaş uçağı ilk defa halkla buluşmaya başladı.