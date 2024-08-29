AirPods Pro 3 yakında duyurulacak! Yeni kulaklığın özellikleri neler?

Apple'ın kablosuz kulaklık serisinin en yeni üyesi AirPods Pro 3 için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan AirPods Pro 2'nin ardından, Apple, AirPods Pro 3 üzerinde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. AirPods Pro 3, özellikle gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğiyle dikkat çekiyor.

GizmoChina'nın haberine göre, AirPods Pro 3’te yer alacak bu yeni ANC sistemi, önceki modellere kıyasla çok daha etkili olacak. Apple, AirPods Pro 2'deki gürültü engelleme sisteminin, ilk nesil AirPods Pro'ya göre iki kat daha güçlü olduğunu belirtmişti. Bu bağlamda, AirPods Pro 3’ün yenilikçi özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, yeni modelin sağlık izleme özellikleri ile donatılacağı da konuşulanlar arasında. Bu, Apple'ın sağlık teknolojilerini AirPods serisine entegre etme çabasının bir göstergesi olarak görülüyor. AirPods Pro 3’ün 2025 yılına kadar piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu tahmin, Apple’ın yenilikçi yaklaşımıyla uyumlu görünüyor.

Apple'ın sadece AirPods Pro 3 üzerinde değil, aynı zamanda AirPods 4 üzerinde de çalışmalar yaptığı biliniyor. Söylentilere göre, AirPods 4 iki farklı versiyonla gelecek ve her iki model de geliştirilmiş bir tasarım sunarak daha iyi bir uyum ve ses kalitesi sağlayacak. Ayrıca, şarj kutusunun Type-C bağlantı noktasına sahip olması ve bir hoparlörle donatılması bekleniyor.

AirPods Pro 3'ün Öne Çıkan Özellikleri:

Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

Sağlık İzleme Özellikleri

AİRPODS PRO 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

AirPods Pro 3'ün 2025 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

AİRPODS PRO 3'ÜN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ NELER?

AirPods Pro 3, gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve sağlık izleme özellikleri ile dikkat çekiyor.

AİRPODS 4 İLE AİRPODS PRO 3 ARASINDAKİ FARKLAR NELER OLACAK?

AirPods 4'ün iki farklı versiyonla gelmesi ve Type-C bağlantı noktasına sahip olması beklenirken, AirPods Pro 3’ün özellikle ANC ve sağlık izleme alanında yenilikler sunacağı öngörülüyor.