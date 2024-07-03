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Haberler > Teknoloji > Apple eski sistemine geri dönüyor! iPhone 16 ve 16 Pro eşit güçte olacak...

Apple eski sistemine geri dönüyor! iPhone 16 ve 16 Pro eşit güçte olacak...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple eski sistemine geri dönüyor! iPhone 16 ve 16 Pro eşit güçte olacak...
Iphone, Apple, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, satışa sunduğu baz model ve Pro iPhone modellerini farklı çiplerle donatma kararı almıştı. 2013 yılından beri uyguladığı sistemi değiştirme kararı alan teknoloji devi, artık yeni telefonları aynı çiple satışa sunma politikasına geri dönüyor.

PhoneArena'nın haberine göre, tüm iPhone 16 modelleri aynı A serisi çiple çalışacak. Apple'ın sızıntılarına göre, iPhone 17 serisi 5 adet telefonla satışa sunulacak ve bu yeni modeller aynı çipe sahip olması bekleniyor. Keşfedilen iPhone modelleri şu şekilde:

  • iPhone17,1
  • iPhone17,2
  • iPhone17,3
  • iPhone17,4
  • iPhone17,5

Apple eski sistemine geri dönüyor! iPhone 16 ve 16 Pro eşit güçte olacak... - 1. Resim

BEŞİNCİ MODEL YOLDA

iPhone 16 serisinin dört adet modelle gelmesi bekleniyor. Baz model, Pro, Pro Max, Ultra modellerle satışa sunulacak. iPhone 17 sızıntılarındaki, beşinci telefon için şu anda detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Aynı başlangıç rakamları, tüm iPhone 16 modellerinin aynı çipe sahip olacağını gösteriyor. Aksi takdirde Pro ve Pro olmayan modeller için farklı bir numaralandırma olurdu.

Temelinde tanıtılan çipler aynı olacak. Apple yıllardır sürdürdüğü stratejiyi bırakması ve aynı çipleri artık bütün telefonlar için getirmesi planlanıyor. Uzmanlara göre, şirketin bu kararı almasının ana nedenlerinden bir tanesi Apple Intelligence yapay zekasının bütün telefonlarda sorunsuz çalıştırmak istemesi. 

Şirket, Apple Intelligence özelliklerini çalıştırmak için en az bir iPhone 15 Pro'ya ihtiyaç duymanızın sebebinin her şeyin yeterince hızlı olmasını sağlamak olduğunu zaten açıklamıştı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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