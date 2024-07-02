Elon Musk tarihi verdi! Grok 2 ve Grok 3'ün çıkış tarihi açıklandı

Elon Musk'ın kurduğu xAI şirketinin ilk ürünü olan yapay zeka destekli sohbet robotu Grok büyümeye devam ediyor. Musk, X'te yaptığı paylaşımda Grok 2 ve Grok 3'ün çıkış tarihlerini açıkladı.

Mart 2023'te Elon Musk tarafından kurulan xAI, şu anda yapay zeka alanında yeni bir şirket olsa da Grok modeli ile sağlam adımlar atmaya devam ediyor.

xAI'ın resmi hedefinin "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğunu açıklayan Musk, Grok 2 ve Grok 3 yapay zeka modellerinin çıkış tarihini paylaştı.

Musk, "Maalesef oldukça doğru. LLM'leri İnternet eğitim verilerinden temizlemek için çok çalışmak gerekiyor. Ağustos ayında çıkacak olan Grok 2 bu konuda dev bir gelişme olacak." açıklamasını yaptı.

CHATGPT'Yİ GERİDE BIRAKTI

Musk yeni modeller hakkında teknik detayları paylaşmadı. Grok 3'ün 100 bin adet Nvidia H100 grafik kartını kullanacağını belirtti.

Neowin'in haberine göre, Grok 1.5, 128 bin jetonuluk bir bağlam penceresiyle rakiplerinin önüne geçmeyi başarırken ChatGPT-4 modeli şu anda geri de kaldı.

Yapay zekalı sohbet robotu Grok şu anda sadece X aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Grok'un gelecekte ücretsiz olup olmayacağı şu anda bilinmiyor.