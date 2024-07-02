Orduların harekat harekat seviyesini artıran TDLSim, NATO'da başarılı sınav verdi!

MilSOFT'un askeri sistemlerin kendi aralarında güvenli bilgi alışverişi sağlamak amacıyla kullanılan taktik veri bağlantıları için geliştirdiği simülasyon, test ve eğitim yazılımı TDLSim, CWIX 2024 tatbikatında NATO sistemleriyle uyumlu şekilde görev yaptı

Askeri sistemlerin kendi aralarında güvenli bilgi alışverişi sağlamak amacıyla kullanılan taktik veri bağlantıları için geliştirdiği simülasyon, test ve eğitim yazılımı TDLSim (Tactical Data Link Simulator/Taktik Data Link Simülatörü), NATO tatbikatında başarıyla görev yaptı.

Türk savunma sanayisine yazılım tabanlı çözümler sunan MilSOFT, Polonya’nın Bydgoszcz kentindeki NATO Müşterek Kuvvet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen NATO'nun en büyük dijital birlikte çalışabilirlik tatbikatı CWIX 2024'e, Hava Kuvvetleri aracılığıyla TDLSim ürünüyle katılım sağladı.

TDLSim ürünü tatbikatta taktik data link alanında bir dizi faaliyet icra etti.

"Koalisyon Birlikte Çalışabilirlik Güvencesi ve Doğrulaması" faaliyeti kapsamında, NATO tarafından üye ülke sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla düzenlediği birlikte çalışabilirlik testlerini içeren bir entegrasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Bu faaliyetle; NATO ağına katılıp, NATO ile ortak bir operasyon gerçekleştirecek sistemlerin sahip olduğu fonksiyonların NATO standartları ve diğer NATO sistemleriyle uyumlu çalışabildiğini ispatlamak amaçlanıyor. Bu faaliyetin sonucunda testleri başarıyla tamamlayan sistemler, gerektiğinde NATO ağına katılıp ortak bir operasyon icra etmek için gerekli şartları sağlayan sistemler olarak değerlendiriliyor. Diğer bir deyişle, TDL sistemleri için NATO tarafından organize edilen bir sertifikasyon etkinliği olarak kabul ediliyor. TDLSim bu faaliyet kapsamında 146 testi başarıyla tamamlayarak, bir dizi fonksiyon için uyumluluk raporu almaya hak kazandı.

Ortak operasyon senaryosu kapsamında ise havadan erken ihbar ve kontrol uçağı, savaş uçağı, füze rolleri ve görevleri üstlenildi. İcra edilen görevler sonucunda TDLSim ürünü hem Türk hem de yabancı katılımcıların beğenisini kazandı. İcra edilen ağ destekli füze kabiliyeti, senaryo hava koordinatörü tarafından Türk ve yabancı generallere CWIX 2024'te gerçekleştirilen önemli bir yetenek olarak gösterildi.

CWIX 2024 kapsamında NATO, Hollanda, İspanya, Çekya, Yunanistan, Romanya gibi ülke ve kuruluşların sistemleriyle gerçekleştirilen çeşitli testler başarıyla tamamlandı.

TDLSim, askeri sistemlerin kendi aralarında güvenli bilgi alışverişi sağlamak amacıyla kullanılan taktik veri bağlantıları için simülasyon, test ve eğitim yazılımı olarak geliştirildi.

Askeri uçak, gemi, İHA ve füze gibi savaş sistemlerinin müşterek operasyonlar icra edebilmesi için elzem olan taktik veri bağlantısı, TDLSim tarafından simüle (sanallaştırılarak) edilerek bu sistemlerin harekata (savaşa) hazırlık seviyesini artırmak için kullanılıyor.

TDLSim gerçek bir taktik veri ağına katılarak da tatbikatlarda ihtiyaç duyulan unsurların görevlerini icra edebiliyor. Örneğin bir komuta kontrol sisteminin, bir F16/F-35 uçağına füzesini ateşlemesi emrini verip ve bu füzenin hedefe yönlendirmesi görevini gerçek ve sanal ortamda gerçekleştirebiliyor. Bu görev için gerekli olan komuta kontrol sistemi, uçak, füze gibi birimlerin eğitimi için de kullanılabilen TDLSim, ayrıca taktik veri bağlantısı analizine imkan sağlıyor.

NATO Link-11, Link-16, Link-22, JREAP, SIMPLE ve benzeri birçok taktik veri bağlantısı standardını içeren TDLSim, bir taktik veri bağlantısı türü olan Link-16 ağının tüm unsurlarının ve bu ağın donanımlarının da sanallaştırılmasına olanak veriyor.

İHRACAT BAŞARILARI DA YAKALADI

TDLSim yazılımı MilSOFT tarafından yerli ve milli bir ürün olarak geliştirildi. Türk Kara Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

NATO bünyesinde her yıl haziran ayında Polonya’da icra edilen CWIX 2024 tatbikatına da katılım sağlanarak, NATO sistemleri ile yapılan testlerin tamamı başarılı olarak tamamlandı ve NATO sistemleri ile uyumlu olduğu teyit edildi.