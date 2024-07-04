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Apple'da kritik güvenlik açığı keşfedildi! ChatGPT macOS sürümünde beklenmedik kriz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple&#039;da kritik güvenlik açığı keşfedildi! ChatGPT macOS sürümünde beklenmedik kriz
Chatgpt, Macos, Openai, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ChatGPT'nin macOS sürümünde kullanıcı sohbetlerinin üçüncü taraflara açık olduğu ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Bu güvenlik sorunu, 25-28 Haziran tarihleri arasında aktif olup kaç kullanıcıyı etkilediği ise henüz belirlenemedi.

Popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, GPT-4o sürümünün mayıs ayında tanıtılmasından hemen sonra macOS uygulamasını piyasaya sürmüştü. Henüz Windows cihazlar için mevcut olmayan bu ücretsiz uygulama, büyük bir güvenlik açığıyla gündeme geldi.

TechRadar'ın haberine göre, ChatGPT'nin macOS sürümündeki güvenlik açığı, 25 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında aktifti. Bu dönemde, kullanıcıların sohbet robotuyla yaptığı konuşmaların üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir olduğu belirtildi.

Apple'da kritik güvenlik açığı keşfedildi! ChatGPT macOS sürümünde beklenmedik kriz - 1. Resim

ETKİLENEN KULLANICI SAYISI BİLİNMİYOR

Güvenlik açığının kaç ChatGPT kullanıcısını etkilediği henüz bilinmiyor. Kullanıcıları bilgilendirmeye yönelik bir rapor da henüz yayınlanmadı.

Genellikle Apple, App Store'da yayınlanan uygulamaları denetleyerek güvenlik açıklarına karşı kullanıcıları korur. Ancak OpenAI, ChatGPT uygulamasını kendi internet sitesinden sunduğu için bu denetim gerçekleştirilemedi.

Apple'da kritik güvenlik açığı keşfedildi! ChatGPT macOS sürümünde beklenmedik kriz - 2. Resim

CHATGPT, IOS 18'E ENTEGRE EDİLECEK

Apple, OpenAI ile iş birliği yaparak ChatGPT'yi, eylül ayında çıkacak olan iOS 18 işletim sistemine entegre ediyor. Apple Intelligence yapay zeka özellik paketiyle birlikte gelecek olan bu sohbet robotu, Siri aracılığıyla ücretsiz olarak kullanılabilecek.

iOS 18 sürümü şu anda beta aşamasında test ediliyor. iPhone kullanıcıları, Ayarlar uygulamasını açarak Yazılım Güncelleme bölümüne gidip "Beta Güncellemeleri"ne dokunarak ve "Developer Beta"yı seçerek iOS 18'i deneyebiliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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