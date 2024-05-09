Apple'ın yeni işlemcisi olan M4 ile eski işlemcisi M3 arasında büyük bir GPU farkı olmayabilir!

Apple, yeni iPad Pro modelinde en yeni işlemcisi olan M4'ü tercih etti. Bu karar, yeni iPad modelinde performans ve verimlilikte büyük bir gelişmeyi işaret ediyor. Öte yandan, iki yonga seti arasındaki büyük işlemci farkına rağmen M3 ve M4'teki GPU performansının aynı olduğuna dair çeşitli iddialar var.

Apple M4'ü resmi olarak duyurduğunda, şirket M3 ile yapılan karşılaştırmaları görmezden geldi ve sanki M3 hiç yokmuş gibi davrandı. Bunun yerine, M4'ün CPU bölümünde yüzde 50 performans artışı sağlayacağı ve 10 çekirdekli GPU'nun donanım hızlandırmalı örgü gölgeleme ve donanım hızlandırmalı ışın izlemeyi destekleyeceği belirtilerek M2'ye odaklanıldı.

M4'ün CPU performansının M3 ve M2'ye karşı önemli bir üstünlük sağlamaya yeteceğini tahmin ediyor. Fakat, GPU performansı konusunda, M4 ve M3'ün ışın izleme dışı iş yüklerinde benzer performans gösterdiğinden Wccftech'de bahsediliyor.

Öte yandan, TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecine geçmesinin güç verimliliğini artıracağı olasılığından da bahsediliyor ve Apple'ın bir kez daha yüksek performanstan ziyade pil ömrünü iyileştirmeye odaklanacağı öne sürülüyor.

Apple'dan konu ile alakalı bir açıklama gelmedi fakat şirketin yeni işlemcisinin en iyi olduğu alanları öne çıkarması oldukça normal bir durum. Yeni işlemcinin enerji verimliliği açısından daha iyi bir verimlilik sunsa da GPU tarafında fazla gelişme kaydedilmemiş gibi görünüyor.