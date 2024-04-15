Apple'ın yeni M4 işlemcisi bu yıl Macbook'lar ile satışa çıkacak

Apple'ın en üst seviye çipi olan M3 serisine kıyasla M4 serisi daha hızlı ve daha güçlü bir performans sunan yeni Mac'lerin bu yıl piyasaya süreceği iddia edildi.

M4 Mac'ler bu yıl satışa sunulacak ve ünlü bir Apple analistinin yeni yayınladığı rapor, Apple'ın 2024 yılında yeni yonga setini ve bilgisayarını ne zaman duyuracağını ortaya çıkarttı.

Apple'ın bir önceki Silikon çipi olan M3, bugüne kadarki en hızlı ve en iyi performans gösteren çip olarak duyurulmuştu. Apple, sınırları zorlamak istiyor ve bir kez daha en iyisini yapmak için kolları sıvamış durumda.

Bloomberg'in haberine göre, M4'ün bu yılın sonlarında ve 2025'in başlarında sürpriz bir etkinlikle 2024'ün sonunda geleceğini iddia etti. İlk raporlar 2025'te bir M4 Mac sürümünün tanıtılacağı tahmin edilirken, bu yıl Mac'ler için yıl bitmeden M4 yükseltmesi alan belirli bir ürün tanıtılacak.

MacBook modelleri bu yıldan başlayarak 2025'in ilk çeyreğine kadar M4 çipleriyle donatılacak. En erken satışa çıkması beklenen giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro ve onunla birlikte duyurulacak 24 inç iMac olacak.

2024'ün sonunda ya da 2025'in başında yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'nun duyurulması bekleniyor. M4 Pro ve yeni Mac mini modelleri ise 2025'in ilk çeyreğinde bekleniyor.

2025'in 2. çeyreğinde yani yaz aylarında 13 inç ve 15 inçlik yeni MacBook Air bilgisayarlar duyurulacak. Apple, şu anda duyurusu ya da sızıntısı yapılmamış bir çip üzerinde çalışmakta ve bu çipi kullanacak ilk cihaz Mac Studio olacak 3. Çeyrekte M4 Ultra'ya sahip olacak Mac Pro modeli kullanıcıların beğenisine sunulacak.