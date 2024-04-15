5.5G nedir? 5G ve 4.5G'den farkları neler?

Telekom şirketleri henüz 5G bağlantısının yaygınlaştırılmasını tamamlamamış olsa da Çin, kablosuz teknoloji alanındaki bir sonraki teknolojik ilerlemeye öncülük ediyor. Çin devletine ait bir kuruluş olan China Mobile, geçtiğimiz günlerde 5.5G ağının ticari lansmanını duyurdu. Peki 5.5G tam olarak nedir ve standart 5G teknolojisinden farkı nelerdir?

Basit olarak başlamak gerekirse, 5.5G, 5G ağının gelişmiş bir versiyonudur. Aynı zamanda 5G-Advanced veya 5GA olarak da bilinir. 4.5G, standart 4G ağı üzerine inşa edilmiştir. Benzer şekilde, 5.5G standart 5G ağını kullanır, ancak gecikme ve hız konusunda iyileştirmeler önemli ölçüde fazladır.

5.5G ağı, standart 5G ağına göre büyük iyileştirmeler vaat ediyor. İndirme hızı 15Gbps'ye kadar çıkabilir ve yükleme hızı 1Gbps'ye kadar ulaşabilir.

5G İLE FARKLARI NELER?

5G, daha iyi indirme ve yükleme hızları sunarak akıllı telefon kullanan kullanıcıları mutlu etmiş olsa da, uygulamaların daha düşük gecikme süresi, süper hızlı yüklemeler, ekstra güvenlik, güvenilir performans ve daha düşük güç tüketimine ihtiyaç duyduğu endüstriyel alanda pek memnun edici gelişmeler gerçekleştiremedi.

5.5G uygulamaların ihtiyaç duyduğu bu boşlukları doldurabilir ve 6G'ye doğru çok önemli bir bağlantı görevi görebilir. Bu yeni ağ teknolojisinin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

5.5G'Yİ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

Çin devletine ait bir kuruluş olan China Mobile, 5.5G'nin kullanıma sunulacağını açıklayan ilk şirket oldu. Telekom devine göre bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehir 5.5G ağını destekleyecek.

Tüm 5G akıllı telefonların 5.5G'yi destekleyip desteklemeyeceğini söylemek için henüz çok erken olsa da, kesin olan bir şey varsa o da 5.5G teknolojisi için yeni bir telefon almanıza gerek yok. Geçtiğimiz günlerde, OPPO'nun Ürün Şefi Pete Lau, OPPO Find X7 Ultra'nın durum çubuğunda "5GA" görüntülendiğini gösteren bir fragman yayınlandı.

GizmoChina'nın haberine göre Oppo Find X7 de 5.5G ağını destekleyen ilk telefon olacak.

Find X7 Ultra Snapdragon 8Gen3 yonga setini kullanıyor. Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus 12 ve Xiaomi 14 serilerinde de bu yonga seti kullanılmakta. Dimensity 9300 yonga setini kullanan Vivo X100 Pro ve OPPO Find X7'nin de 5.5G desteği alacağı doğrulandı.

5.5G'nin en azından bu yonga setini kullanan cihazlar tarafından destekleneceği anlamına geliyor.