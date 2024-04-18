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ASELSAN, KAP'a duyurdu: SSB ile 36 milyon dolarlık anlaşma!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASELSAN, KAP&#039;a duyurdu: SSB ile 36 milyon dolarlık anlaşma!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 36 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, SSB ile hava savunma sistemlerinin tedarikini kapsayan, 36 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

ASELSAN, KAP'a duyurdu: SSB ile 36 milyon dolarlık anlaşma! - 1. Resim

KAP’ta yer alan açıklamaya göre bu sözleşme ile teslimatlar 2027 ve 2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecek. 

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Savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarına haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik ve otomasyon teknolojilerine yönelik birçok ihtiyacı karşılayabilecek ürünler tedarik ediyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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