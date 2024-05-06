Askerler test etti, ‘lego beton' uçaksavar mermisini durdurdu!

Amasya’da Doç. Dr. Murat Gökçe ve kimya mühendisi eşi Sonnur Gökçe’nin geliştirdiği ‘modüler balistik lego beton’, askerler tarafından uçaksavar mermisiyle test edildi. Ateşlenen 14.5 mm’lik zırh delici merminin çarptığı lego beton tarafından durdurulduğu anların görüntüleri kaydedildi. Amasya Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren çiftin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı projede geliştirilen lego beton, 2 bin dereceye kadar ısıya ve depreme karşı dayanabiliyor.

Stratejik noktalarda bulunan yapıların daha güvenli hale getirilebilmesi için herhangi bir montaja gerek kalmadan birbirine geçen parçalardan oluşan "Lego" adlı oyuncaklardan yola çıkan Gökçe çifti, hiçbir bağlayıcı kullanılmadan tamamen insan gücüyle montajı yapılabilen, tahrip gücü yüksek silahlara karşı dayanıklı beton üretmek için 3 yıl önce başvurdukları KOSGEB'den aldıkları destekle üretime başladı. Zorlu arazilerde iş makinesi kullanılmadan birkaç gün içinde bütün duvarların kurulabileceği "modüler balistik lego beton" üretildi.

NATO STANDARTLARINA UYGUN

Savunma sanayi için geliştirdikleri "modüler balistik lego beton"un denenmesi için NATO standartlarında testler uygulandığına işaret eden Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Murat Gökçe, “14.5 mm’lik uçaksavar mermisini sistemimiz önünde hiçbir koruma olmadan çıplak yüzeyde durdurmayı başardı” dedi. Modüler balistik lego betonun stratejik noktalarda rahatlıkla kullanılabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Gökçe, “Savunma sanayiinde, sınırlarda inşa edilen kalekol, hızlı şekilde inşa edilmesi gereken noktalarda, mevzilerde hatta işgücü bittiği zaman sökülüp başka bir yere taşınmasının mümkün olduğu geçici üslerde bu teknolojiyi kullanmak mümkün” diye konuştu.

KENDİ EVİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ

Kurulan sistemin sökülüp başka bir yere taşınmasının ustalık gerektirmeyecek düzeyde basit olduğuna değinip sivil mimari için de bir tasarım hazırladıklarına işaret eden Gökçe, “Vatandaşlarımız için de kendiliğinden yalıtımlı lego beton geliştirdik. Bu şekilde bir baba, oğul iki yada üç gün içinde kendi evlerini yapabilirler. Evlerde, bahçe duvarlarında kullanılabilir. Şato bile yapılabilir” şeklinde konuştu.

2 BİN DERECEYE KADAR DAYANIKLI

Ürünün içinde hiçbir yanıcı malzemenin bulunmadığına vurgu yalan Doç. Dr. Gökçe, “Yalıtım malzemelerinde istenen en önemli özellik hiç yanmaz olması. Geliştirdiğimiz özel formülle ortamı sıcak havalarda serin, serin havalarda da sıcak tutabiliyor. Ürünlerimizin 2 bin dereceye kadar sıcağa dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Depremlerde ise enerji tutma kapasitesi yüksek olan malzemeler ön plana çıkıyor. Oluşan enerjiyi yutması depremde ürünümüzü diğer yapı araçlarından bir adım daha öne çıkarıyor” ifadelerini kullandı.