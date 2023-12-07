Bayraktar AKINCI'dan süpersonik füze testi! IHA- 122 ile hedefini 12'den vurdu

7 Aralık 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:42

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Anadolu Ajansı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), IHA- 122 Süpersonik Füze Atış Testini Sinop'ta başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Süpersonik İHA-122 füzesi, TRG-122 Güdümlü Roketi'nin, dönüşümlü hali olarak yüksek isabet ve tahrip gücü sunuyor. 13 - 30 km menzildeki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde etkili olduğu açıklanıyor. Havadan atılan versiyonlarında bu menzilin 70 km'ye kadar çıkabileceği öngörülmekte.

IHA- 122 Süpersonik Füze'nin sistem özellikleri şu şekilde açıklandı:

• 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

• Kısa Atışa Hazırlık Süresi

• Yüksek Doğruluk

• Düşük İstenmeyen Etki

• Hassas Angajman Yeteneği

• Basit ve Hızlı Kullanım

• Uygun Hedefler​

• Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedeﬂer

• Topcu ve Hava Savunma Sistemleri

• Radar Mevzileri

• Toplanma Bölgeleri

• Lojistik Tesisler

• Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

• Yüksek Öncelikli Diğer Hedeﬂer

AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır.

TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır.