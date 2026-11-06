Casper, Excalibur G870 ile kapak mekanizması dayanıklılığında sektör standardının 5 katına ulaştı

Uluslararası bağımsız test ve belgelendirme kuruluşu olan Intertek tarafından gerçekleştirilen 100 bin çevrimlik dayanıklılık testinde, Excalibur G870'in ekran mekanizmasında hiçbir deformasyon görülmedi. Casper, Excalibur G870 ile endüstri standardı olarak kabul edilen 20 bin açma-kapama çevriminin 5 katına ulaşarak 100 bin çevrimlik menteşe dayanıklılığını bağımsız laboratuvar testiyle de belgeledi.

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Excalibur G870'in kapak mekanizması, Intertek tarafından gerçekleştirilen 100 bin çevrimlik mekanik dayanıklılık testine tabi tutuldu. Test kapsamında bilgisayarın kapağı, 110 derecelik açıyla tekrarlanan açma-kapama hareketlerine maruz bırakıldı. Test süresince 5 bin, 10 bin, 20 bin, 50 bin ve 100 bin çevrim aşamalarında yapılan kontrollerin tamamı başarıyla sonuçlandı. Kapak mekanizmasında hiçbir aşamada deformasyon görülmemesi, menteşe sisteminin yoğun açma-kapama hareketlerine karşı yüksek dayanıklılığını ortaya koydu. Menteşe ömrünü cihazın beklenen kullanım ömrünün çok ötesine taşıyacak şekilde tasarlanan Excalibur G870, yoğun ve tempolu kullanım ortamları için güvenilir bir tercih olarak öne çıkıyor.

"MÜHENDİSLİK ANLAYIŞIMIZIN ÖZÜNDE, SEKTÖR STANDARTLARININ ÖTESİNE GEÇMEK VAR"

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, test sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bir bilgisayarı değerlendirirken genellikle işlemcisine, ekranına, sunduğu performansa bakıyoruz. Oysa o bilgisayarın yıllar içinde nasıl bir kullanım deneyimi sunacağı en az bunlar kadar önemli. Excalibur G870'in kapak mekanizmasının 100 bin çevrimlik bağımsız laboratuvar testini hiçbir deformasyon olmadan tamamlaması, bu yaklaşımımızın somut bir sonucu. Sektör standardını 5 kat aşıyor olmamız, ürünlerimizin dayanıklılığı noktasındaki iddiamızı somutlaştırıyor. Casper'da tüm mühendislik çalışmalarımıza bu bakış açısıyla yön veriyoruz.”

Casper, Excalibur G870 ile kapak mekanizması dayanıklılığında sektör standardının 5 katına ulaştı

KAPAK MEKANİZMASININ DAYANIKLILIĞI UZUN SÜRELİ KULLANIMDA ÖNEM TAŞIYOR

Dizüstü bilgisayarlarda kapak mekanizması, günlük kullanım boyunca en fazla mekanik harekete maruz kalan bileşenler arasında yer alıyor. Ekranın her hareketinde bağlantı noktaları belirli bir fiziksel yük taşıyor. Bu nedenle ekran mekanizmasının dayanıklılığı, bilgisayarın uzun süreli kullanım kalitesini etkileyen önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Casper, Excalibur G870 ile elde ettiği sonuçla yüksek performanslı oyun bilgisayarlarında uzun süreli kullanım dayanıklılığının önemine dikkat çekiyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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