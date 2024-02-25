Çin insanlı Ay görevlerine hazırlanıyor! 'Mıngcou' ve 'Lanyüe' duyuruldu

İnsanlı Ay görevlerine başlamak için hazırlıklarını sürdüren Çin, iki yeni uzay aracını tanıttı. Personel taşıyıcı mekiğin adı 'Mıngcou' (düş gemisi), iniş aracınınki ise 'Lanyüe' (Ay'ı kucaklamak) olacak.

Çin, insanlı Ay görevlerini gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 2030 yılında başlaması planlanan görevlerde kullanılacak olan iki yeni uzay aracı, Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı tarafından duyuruldu.

Görevlerde kullanılacak taşıyıcı mekiğin adı 'Mıngcou', iniş aracının ise 'Lanyüe' olacak. Adı Çincede 'düş gemisi' anlamına gelen Mıngcou, personel taşıyıcı mekik olarak taykonotların Ay'a ve diğer uzay görevlerine nakledilmesinde kullanılacak.

Personel mekiği 3 taykonotu taşıyabilecek kapasitede olacak. Ağırlığının ise 22 ton olması öngörülüyor.

LANYÜE İKİ PARÇADAN OLUŞACAK

Çincede anlamı 'Ay'ı kucaklamak' olan iniş aracı Lanyüe, biri Ay modülü diğeri ateşleme modülü olmak üzere iki parça şeklinde tasarlanıyor. 26 ton ağırlığında olması öngörülen iniş aracının, tek seferde 2 taykonot ve 200 kilograma kadar ağırlıktaki keşif araçlarını Ay yüzeyine indirmesi hedefleniyor

Keşif araçlarının isimleri kamuoyundan gelen yaklaşık 2 bin öneri arasından seçildi. Personel taşıyıcı mekik Mıngcou'nun adı, Çin'in Ay'a insanlı seferleriyle başlayacak yeni uzay macerasını sembolize ediyor.

Lanyüe ise adını Çin'in kurucusu Mao Zıdong'un 1965 yılında yazdığı bir şiirinde yer alan ifadeden alıyor.