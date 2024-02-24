Çin 'gizli' uydusunu uzaya gönderdi

Geçtiğimiz yıl uzaya ilk sivilini gönderen Çin, yeni yılda bir iletişim test uydusunu uzaya gönderdi. Askeri istihbarat olduğu iddia edilen uydunun adının 'TJSW-11' olduğu açıklandı. Uyduların işlevi gizli tutulurken erken uyarı, sinyal istihbaratı ve diğer askeri amaçlar için test edildiği ve kullanıldığı yönünde tahminler yürütülüyor.

Çin geçtiğimiz yıl, Tiangong Uzay İstasyonu'na üç astronot arasında ilk kez bir sivil de göndermişti. Uzay çalışmalarına hız veren ülke bu kez askeri istihbarat amaçlı olduğu iddia edilen gizlilik dereceli bir iletişim test uydusunu uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre uydu, dün akşam saatlerinde "Long March-5 Y7" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

'ASKERİ İSTİHBARAT AMAÇLI'

Yer Sabit Yörünge'deki planlanan konuma yerleşen uydunun, "çok bantlı ve yüksek hızlı iletişim teknolojisi deneylerinde kullanılacağı" bildirildi.

Fırlatışı gerçekleştiren Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC), uydunun adının "TJSW-11" olduğunu açıkladı.

Adını Çincede "iletişim", "teknoloji" ve "test" anlamlarına gelen "tongxin", "jishu" ve "shiyan" sözcüklerinin baş harflerinden alan "TJS" uydularının, askeri istihbarat amaçlı bir uydu programı olduğu iddia ediliyor.

Uyduların işlevi gizli tutulmakla birlikte erken uyarı, sinyal istihbaratı ve diğer askeri amaçlar için test edildiği ve kullanıldığı tahmin ediliyor.