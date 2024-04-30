Çin uzay istasyonu mürettebatı Dünya'ya dönüyor!

Çin'in Dünya yörüngesindeki uzay istasyonu Tiangong'un astronot mürettebatı beş aylık görevini tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Programları İdaresi (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, mürettebat üyeleri Tang Hongbo, Tang Xingjie ve Jiang Xinlin'in bulunduğu Shinkong 17 uzay kapsülü Gobi Çölü'ndeki Dongfengyuan'a iniş yaptı.

Dünya yörüngesinde 156 gün geçiren mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Uzay mekiği Shinko 17 ile 26 Ekim 2023'te uzaya gönderilen ekip, Tiangong uzay istasyonuna gönderilen altıncı mürettebat oldu.

Ekip, 25 Nisan'da "Xinxing 18" tarafından Tiangong uzay istasyonuna gönderilen Li Guangxu, Li Satoshi ve Li Guangxu'dan oluşan yeni bir mürettebat ekibiyle görevi devraldı.

ÇİN UZAY İSTASYONU "TİANGONG"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesinin ardından yörüngede kendi uzay istasyonunu inşa etti.

Bir çekirdek modül, iki deneysel modül ve bir uzay teleskobundan oluşan "Tiangong" istasyonu, artık kullanılmayan Rus Mir uzay istasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana bölümü olan "Tiangong" adlı çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk deneysel modül "Vintien" 24 Temmuz 2022'de ve ikinci deneysel modül "Munthien" 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle deneysel modüllerin eklenmesiyle birlikte 'T' şeklindeki ana iskeletin kurulumu tamamlandı ve istasyon 'uygulama ve geliştirme aşamasına' girdi.

Uzay teleskobu 'Suntien' de ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek. Üç astronot dönüşümlü olarak istasyonda kalacak, personel 'Shinko' (kutsal gemi) mekiğiyle, malzemeler ise 'Tenku' (gökyüzü gemisi) mekiğiyle taşınacak.