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Çin, uzay istasyonuna göndereceği yeni taykonot ekibini açıkladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çin, uzay istasyonuna göndereceği yeni taykonot ekibini açıkladı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni sefere katılacak taykonotları tanıttı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Şiçiang, düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-18" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi açıkladı.

Lin, uzay istasyonuna yapılacak dördüncü insanlı seferde, taykonotlar Yı Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu'nun yer alacağını bildirdi.

Açıklamanın ardından üç taykonot basının karşısına çıktı.

Seferin komutanlığını üstlenecek 43 yaşındaki Yı, 2021'de "Şıncou-13" seferiyle uzay istasyonuna yolculuk etmişti.

Taykonotlar Li Cong ve Li Gaungsu ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak.

Çin, uzay istasyonuna göndereceği yeni taykonot ekibini açıkladı! - 1. Resim

Uzayda 6 ay görev yapacak taykonot ekibini taşıyacak "Şıncou-18" uzay mekiği, yarın yerel saatle 20.59'da ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"
Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımının engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, 2 laboratuvar modülünden oluşan ve uzay teleskobu eklenmesi planlanan Tiengong Uzay İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı (Göksel Uyum)" çekirdek modülü 29 Nisan 2021, ilk laboratuvar modülü "Vıntien (Gökleri Aramak)" 24 Temmuz 2022, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien (Gökleri Düşlemek)" ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanırken, istasyon "uygulama ve geliştirme" aşamasına geçti.

"Şüntien (Gökleri Dolaşmak)" adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona, "Şıncou (Kutsal Gemi)" mekikleriyle personel, "Tiencou (Gök Gemisi)" mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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