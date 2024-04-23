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Çin'deki iPhone satışları 2024'ün ilk çeyreğinde önemli ölçüde azaldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin&#039;deki iPhone satışları 2024&#039;ün ilk çeyreğinde önemli ölçüde azaldı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araştırmalara göre, tüketicilerin diğer premium akıllı telefon markalarına yönelmesiyle Apple'ın satışları Çin'de azaldı.

Yılın ilk çeyreğinde Çin'in akıllı telefon pazarı bir önceki yıla göre yüzde 1,5'luk bir büyüme göstererek üst üste ikinci çeyrekte de büyüme kaydetti. Satışlardaki bu artış büyük ölçüde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,7'lik kayda değer bir büyüme elde eden Huawei gibi yerel üreticilerin güçlü satış performansına bağlanıyor. 

Bu büyüme, Huawei'nin Mate 60 serisinin piyasaya sürülmesiyle sağlandı; bu akıllı telefon serisi, şirketin tipik olarak 600 doların üzerinde fiyatlandırılan cihazlarla karakterize edilen Çin premium segmentindeki hakimiyetini önemli ölçüde destekledi.

Çin'deki iPhone satışları 2024'ün ilk çeyreğinde önemli ölçüde azaldı! - 1. Resim

Bu artış rakamlarına karşı Apple, Çin'deki akıllı telefon satışlarının aynı çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 19,1 oranında düştüğü görüldü. MacRumors'a göre, bunun ana nedeni olarak Huawei'nin Apple'a doğrudan bir meydan okuma olarak yeniden üst seviye teknolojik aletler üretmesi olarak gösteriliyor. Özellikle iki şirketin laptop ve akıllı telefon piyasasındaki rekabeti günden güne kızışıyor. 

Yeni renk seçenekleri ve yapay zeka özellikleriyle gelecek olan yeni iPhone modellerinin Apple'ın Çin pazarındaki satışlarını canlandıracağı öngörülüyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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