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Teknoloji

Claude’u günlük gibi kullandı, yazdıkları polise bildirildi: Yapay zeka sohbetine gözaltı

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Claude’u günlük gibi kullandı, yazdıkları polise bildirildi: Yapay zeka sohbetine gözaltı
Başlık ResmiClaude’u günlük gibi kullandı, yazdıkları polise bildirildi: Yapay zeka sohbetine gözaltı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD’de bir kadın, Claude ile yaptığı görüşmelerde yerel şeriflik birimine yönelik silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Haberlere göre mesajlar önce Anthropic’in güvenlik sistemlerine takıldı, ardından insan incelemesi sonucunda kolluk kuvvetlerine iletildi.

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Yapay zeka sohbetlerinin ne kadar özel olduğu, ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan bir olayla yeniden gündeme geldi. Bonita Springs’te yaşayan Carli Michelle Heller adında bir kadın, Anthropic’in geliştirdiği Claude’a yazdığı mesajların şirket tarafından yetkililere bildirilmesinin ardından gözaltına alındı.

Yerel yayın kuruluşu WINK News’a göre soruşturmanın merkezinde iki farklı gün gönderilen mesajlar bulunuyor. Yetkililer, Heller’ın 26 Eylül’de Lee County Şeriflik Ofisi’ne silahlı saldırı düzenleyeceğini yazdığını, ertesi gün ise yeni bir silah edindiğini belirttiğini ileri sürüyor.

Raporda anlatılan sürece göre Anthropic’in güvenlik sistemi, tehdit içerdiği değerlendirilen ifadeleri işaretleyerek insan incelemesine yönlendirdi. İncelemeyi yapan ekip daha sonra kolluk kuvvetlerine bildirimde bulundu. Yetkililer, kimliğini belirledikleri Heller’ı evinde herhangi bir olay yaşanmadan gözaltına aldı.

MAHKEME KASIM AYINDA

Heller’a yazılı şiddet tehdidinde bulunma suçlaması yöneltildiği ve mahkeme tarihinin kasım ayına belirlendiği bildiriliyor. Haberlerde kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı yer almıyor. Lee County Şerifi Carmine Marceno’nun açıklamasına göre Heller, görüşmelerinde Claude’u bir günlük gibi kullandığını söyledi.

ANTHROPIC’İN GİZLİLİK POLİTİKASI

Anthropic’in yayımladığı gizlilik politikası, belirli durumlarda kişisel verilerin kamu kurumları ve kolluk kuvvetleriyle paylaşılabileceğini açıkça belirtiyor. Şirket, ciddi zararların önlenmesi, yasa dışı faaliyetlerin araştırılması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya kişilerin güvenliğinin korunması için gerekli olduğuna kanaat getirdiğinde bilgi paylaşabileceğini ifade ediyor.

Bir konuşmanın kişisel günlük amacıyla yapılması, platformun güvenlik değerlendirmelerini ve belirli koşullarda yetkililere bilgi aktarabilmesini ortadan kaldırmıyor.

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