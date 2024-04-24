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Haberler > Teknoloji > Coca-Cola ve Microsoft 1,1 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması yaptı!

Coca-Cola ve Microsoft 1,1 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması yaptı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Coca-Cola ve Microsoft 1,1 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması yaptı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Coca-Cola, Microsoft ile 1,1 milyar dolarlık yeni bir anlaşma imzaladıktan sonra içecek yapım hizmetlerinde yapay zeka kullanımını artırmak istiyor.

Yeni anlaşmaya göre Coca-Cola, anlaşmanın bir parçası olarak Microsoft Cloud'u ve yapay zeka hizmetlerini kullanmak için Microsoft ile anlaştı.

Anlaşma kapsamında Microsoft ve Coca-Cola, Azure OpenAI'ı ortak olarak kullanacak. Microsoft, Microsoft Cloud ile verdiği hizmette OpenAI'ın teknolojisi kullanılıyor. Coca-Cola 2020 yılında Microsoft'un bulut ve iş yazılımlarını kullanmak için 250 milyon dolar değerinde beş yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Coca-Cola ve Microsoft 1,1 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması yaptı! - 1. Resim

Coca-Cola, Microsoft'un yapay zekası Copilot'u test etmekte heyecanlı. Copilot'un özelliklerini ve üretkenliği nasıl geliştireceğini görmek istiyorlar. Copilot, birçok işlevinin yanı sıra uzun e-posta tartışmalarını özetleyebilir ve iş sunumları için slaytlar oluşturabilir. Bu özellikleri sayesinde zamandan tasarruf ederek çalışanlarının üretkenliği artacak.

Reuters'in haberine göre bu ortaklık, Coca-Cola'ya Microsoft 365, Power BI, Dynamics 365, Defender ve Fabric dahil olmak üzere Microsoft'un bulut ve yapay zeka platformları paketine genişletilmiş erişim sağlayacak. Bu araçların Coca-Cola'nın ölçeklenebilirliğine ve verimliliğine katkıda bulunurken inovasyonu da desteklemesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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