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Haberler > Teknoloji > Dev dinozorlar küçük beyinlerle mi yaşadı? T-Rex'lerin zeka seviyesi hakkında şaşırtıcı keşif!

Dev dinozorlar küçük beyinlerle mi yaşadı? T-Rex'lerin zeka seviyesi hakkında şaşırtıcı keşif!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dev dinozorlar küçük beyinlerle mi yaşadı? T-Rex&#039;lerin zeka seviyesi hakkında şaşırtıcı keşif!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aralarında davranış bilimci, paleontolog ve nörologların bulunduğu uluslararası araştırma heyeti, tyrannosaurus rex (T-rex) türü dinozorların sanıldığı gibi zeki olmadıklarını, timsah ve kertenkeleler gibi davrandıklarını ortaya koydu.

Phys.org sitesinin haberine göre, İngiltere’deki Bristol ve Southampton üniversiteleri, Almanya’daki Heinrich-Heine Üniversitesi, Kanada'daki Alberta Üniversitesi ve Royal Ontario Müzesi’nden araştırmacılar, dinozorların beyin ölçüleri ve nöron sayılarını tahmin etmekte kullanılan teknikleri inceledi.

Uluslararası araştırma heyeti, dinozorların beyin ölçüleri ve nöron sayılarına ilişkin önceki tahminlerin güvenilir olmadığını tespit etti.

Araştırmacılar, dinozorların ön beyin ölçülerinin gereğinden büyük gösterildiği, nöron sayılarının abartıldığı, timsahlar ve kertenkeleler gibi davrandıkları sonucuna vardı.

Nöron sayısı tahminlerinin zeka konusunda güvenilir rehber olmadığını vurgulayan araştırmacılar, nesli tükenmiş türlerin biyolojisinin güvenilir şekilde yeniden inşası için iskelet anatomisi, kemik dokusu, yaşayan akrabaların davranışları ve fosillerin izleri dahil olmak üzere çok sayıda kanıta bakılması gerektiğini belirtti.

Dinozorların beyinleri hakkında "endokast" adı verilen mineral boşluklarından ve şekillerinden bilgi ediniliyor.

Dev dinozorlar küçük beyinlerle mi yaşadı? T-Rex'lerin zeka seviyesi hakkında şaşırtıcı keşif! - 1. Resim

Bristol Üniversitesinden Hady George, dinozorların ve diğer nesli tükenen hayvanların zekasını tanımlamak için en iyi yolun, tek başına nöron sayısı tahminlerine dayanmak yerine makroskopik anatomiden fosil izlerine kadar çok sayıda kanıtın kullanılması olduğunu belirtti.

Edinburgh Üniversitesinden Dr. Ornella Bertrand da nöron sayılarının bilişsel performans için doğru tahmin unsurları olmadığına dikkati çekerek, bunları nesli tükenmiş hayvanların zekalarını tahmin etmekte kullanmanın son derece yanıltıcı yorumlara yol açtığını kaydetti.

Geçen yıl yapılan araştırmaya göre yüksek nöron sayısına sahip T-rex türü dinozorların tahmin edilenden daha zeki oldukları öne sürülmüştü.

Araştırmanın sonucu, "The Anatomical Record" dergisinde yayımlandı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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