75 milyon yıllık dinozor fosili bulundu, midesinden çıkan son yemek şaşırttı

10 Aralık 2023 14:54 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 16:27

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Haber Merkezi

Kanada'daki Calgary Üniversitesinden bir grup araştırmacı, 2019 yılında, 75 milyon yıl önce yaşamış bir tiranozor keşfetti. Araştırmacıların yıllardır süren çalışması sonucunda dinozorun son yemeği de ortaya çıktı; tiranozorun midesinde iki yavru dinozor bulundu. Araştırmacılar hem fosilin hem de midesindeki yemeklerin bu döneme kadar korunmasının, bu yırtıcı hayvanların yaşamına ışık tutacağını düşünüyor.

Dr. Darla Zelenitsky "Bu, tiranozorların büyüdükçe diyetlerini büyük ölçüde değiştirdiğine dair sağlam bir kanıt" dedi.

Bilim insanları, dinozorun, 75 milyon yıl önce midesinde iki küçük dinozorla öldüğünde 5 ila 7 yaşlarında olduğunu ve kendisinin "Gorgosaurus libratus" cinsi olduğunu buldu. Dinozorun midesindeki iki küçük dinozorun yaşını ve türünü belirlemek için 4 yıldır çalışan ekip, bulgularını Science dergisinde yayımladı.

Araştırmanın baş yazarı Kanadalı paleontolog François Therrien ve ekibi, Jurassic Park'ın meşhur Tyrannosaurus rex'inin de (T-rex) dahil olduğu dinozor ailesi olan genç Tyrannosauridlerin, kendi başlarına alt edebilecekleri hayvanlara odaklanarak genç canlıları avladıkları teorisini doğrulamış oldu.

DİNOZOR FOSİLLERİ MİLYON YILLARA MEYDAN OKUDU

Ekip, antik bir nehir kanalına benzeyen kaya tabakasının içinde Gorgosaurus fosilini keşfetti. Therrein, dinozor kemiklerinin bu tür ortamlarda bulunmasının muhtemel olduğunu, çünkü nehirlerin çok fazla tortu taşıdığını ve kalıntıları hızla gömdüğünü, bu sayede korunmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Yine de fosillerin bu kadar sıra dışı bir şekilde korunması alışılmadık bir durum.

Tyrrell Paleontolog Müzesi'nden Therrien, Gorgosaurus fosilinin bağırsak kalıntılarının yerinde olması nedeniyle ilk olduğunu belirterek, genç bir Tyrannosaurid'in diyet ve beslenme davranışına ilişkin doğrudan fosil kanıtları sağladığını açıkladı.

Kalıntıları kayadan ayırıp kemikleri ortaya çıkardıklarında, Gorgosaurus'un göğüs kafesine giren küçük ayak parmaklarını fark ettiklerini söylüyor. Bunlar aslında iki küçük dinozorun bacaklarıydı.

Araştırmacılar, dinozorun midesindeki iki küçük hayvanın, 75 milyon yıldan fazla bir süre önce şu anda güneybatı Kanada'da yaşayan bir tür olan "Citipes elegans " olduğunu tespit etti. Ayrıca genç Gorgosaurus'un son avını yedikten kısa bir süre sonra öldüğünü de keşfettiler.

Çalışmada yer alan Dr. Zelenitsky, "Artık bu gençlerin (tiranozorların) küçük, genç dinozorları avladığını biliyoruz" dedi.

Bilim dünyası, daha önceki çalışmalarda da üç tonluk yetişkin Gorgosaurların sürüler halinde yaşayan çok büyük bitki yiyen dinozorlara saldırıp yediklerini ortaya çıkarmıştı.

YAVRU DİNOZORLARIN SADECE BACAKLARINI YEMİŞ

İki yavru dinozorun avcı tiranozor tarafından öldürüldüklerinde 1 yaşında bile olmadıklarını belirten Zelenitsky, "Dinozorun son öğünü küçük kuş benzeri dinozorlar olan Citipes'ti. Tiranozor bu avladığı küçük dinozorların sadece arka bacaklarını yemiş. Mide boşluğunda bu avcılara dair başka iskelet kalıntısı yok. Sadece arka ayaklar. Farklı zamanlarda öldürdüğü Citipes'lerin arka ayaklarını koparıp yemiş ve leşlerini bırakmış olmalı. Bu gencin bagetlere karşı iştahı varmış.'' şeklindeki değerlendirmesiyle tiranozorun beslenirken seçici davrandığını söyledi.