Disney'in siber saldırıya uğradığı iddia edildi! Şirketin 1,1TB verisi çalınmış olabilir

Disney'in Slack hesabı üzerinden 1,1TB'lık verisi çalındığı iddia edildi. Eğlence sektörünün dev ismi Disney, Nulbulge isimli hacker grubu tarafından şirketin kullandığı Slack kanallarına sızdıkları ve geliştirilen projeler, konsept görseller, giriş bilgileri ve çalışanların kişisel bilgileri de dahil olmak üzere 1,1TB veri ele geçirdikleri iddia edildi.

Nullbulge adlı grup, Disney'in iç Slack kanalına erişim sağladıklarını ve ve çalınan dosyalarda yayınlanmamış projeler, konsept çizimleri, giriş bilgileri ve kişisel verileri ele geçirdiklerini iddia ediyor.

Ancak, grup bu ihlalin gerçekliğini henüz doğrulamış değil. Hackerler sadece çeşitli dosyaları içeren bir dizi ekran görüntüsü paylaştılar. Disney de şu ana kadar bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

YENİ BİR YÖNTEM DEĞİL

Saldırganların, Disney'in çalışanların kullandığı Slack programına sızması yeni bir durum değil. 2022'nin sonunda, Rockstar Games'in Slack üzerinden yaşadığı benzer bir ihlalde, GTA 6'ya ait 90 video sızdırılmıştı.

2023'ün sonlarına doğru ise Insomniac Games, 1 milyondan fazla dosyanın sızdırıldığı büyük bir ihlal yaşamıştı.

Saldırganların şu anda ne kadar veri ele geçirdiği belirsiz. İnsiderGaming'in haberine göre, siber saldırı doğruysa yakın bir zamanda duyurulmamış dizilerin ve projelerin sızdırılması muhtemel. Şu anda hacker grubunun web sitesi çevrimdışı durumda ve sızdırılan veriler şu anda indirilemiyor.

Disney'den veri sızdırılmasına karşın herhangi bir açıklama gelmedi.