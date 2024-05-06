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Haberler > Teknoloji > Dünya Star Wars Günü, İstanbul’da “STAR WARS: A NEW HOPE IN CONCERT” ile kutlandı!

Dünya Star Wars Günü, İstanbul’da “STAR WARS: A NEW HOPE IN CONCERT” ile kutlandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Star Wars Günü, İstanbul’da “STAR WARS: A NEW HOPE IN CONCERT” ile kutlandı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya sinema tarihinin en ikonik serilerinden Star Wars bu kez hayranları ile sahnede buluştu. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü’nde, Zorlu PSM’de Piu Entertainment tarafından düzenlenen STAR WARS: A NEW HOPE IN CONCERT etkinliğinde binlerce kişi unutulmaz anlar yaşadı.

Tüm dünyada Star Wars Günü olarak kutlanan 4 Mayıs’ta İstanbul çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. STAR WARS: A NEW HOPE IN CONCERT etkinliğinde, Zorlu PSM’de 4 bin Star Wars hayranı muhteşem bir şova tanıklık etti.

Star Wars dünyasının müziklerini besteleyen, En İyi Orijinal Müzik Dalı'nda Oscar Ödülü kazanan, efsane besteci John Williams yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası; eşsiz özel efektler ve etkileyici müzikleriyle büyük ekranda gösterilen ve Star Wars evreninin ilk filmi olan Yeni Bir Umut’a (A New Hope) eşlik etti.

Dünya Star Wars Günü, İstanbul’da “STAR WARS: A NEW HOPE IN CONCERT” ile kutlandı! - 1. Resim

Unutulmaz hikayesi, dünya sinema ve popüler kültür tarihine geçen karakterleriyle 45 yıl önceki ilk gösteriminden bu yana sinema dünyasında çığır açan ve dünyanın her tarafında büyük bir hayran kitlesi oluşturan filmin canlı orkestra eşliğindeki gösterimi izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

STAR WARS HEYECANI HER YERDE

İki ayrı oturumda toplamda 4 bin kişinin ağırlandığı organizasyonda performansın yanı sıra etkinlik alanında özel standlar ve sürprizler de konukları karşıladı. Konser izleyicileriyle buluşan standlardan bir tanesi de Disney+ standıydı.

Dünya Star Wars Günü, İstanbul’da “STAR WARS: A NEW HOPE IN CONCERT” ile kutlandı! - 2. Resim

Her yıl tüm dünyada hayranları tarafından büyük bir çoşkuyla kutlanan 4 Mayıs Star Wars Günü’nü Disney+ sürprizlerle karşıladı. Star Wars evrenine ait koleksiyon parçaları sergilenirken gerçek boyutlu Stormtrooper’lar ile fotoğraflar çekildi ve Türkiye'deki Star Wars hayran toplulukları 501. Lejyon ve Asi Lejyonu alanda unutulmaz Star Wars karakterlerinin kostümleri ile boy gösterdi. Tüm Star Wars içeriklerinin Disney+’ta izlenebileceği vurgulanırken yeni tanıtımlar ve özel klipler izletildi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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