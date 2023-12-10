Dünyada eşi benzeri yok! Türkiye'nin ilk uzun menzilli milli radarı ERALP envantere girmek için gün sayıyor

10 Aralık 2023 09:05 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:05

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk uzun menzilli milli radarı ERALP envantere girmek için gün sayıyor. Türk mühendisleri tarafından üretilen ERALP, daha şimdiden diğer ülkelerin ilgisini çekmiş durumda. Görünmezlik teknolojisine sahip olan ERALP, kendi sınıfında şimdiden liderliğe oynuyor. Hazırsanız beraber ERALP’in özelliklerine bir göz atalım.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK!

Dünya genelinde artan savaşlar ile birlikte savunma sanayisine önem veren Türkiye, envanterini genişletmeye devam ediyor. Son olarak tanıtılan Türkiye'nin ilk uzun menzilli milli radarı ERALP, şimdiden düşmanlara göz dağı vermeye başardı. Peki ERALP’in özellikleri ne? Beraber inceleyelim.

TÜRKİYE’NİN İLK UZUN MENZİLLİ RADARI

Kendi alanında farklı özelliklere sahip olan ERALP, daha şimdiden dikkatleri üstüne çekmeye başaran ERAlP, merak konusu oldu. ERALP-Erken İhbar Radar Sistemi, sadece hava soluyan hedeflerin değil, aynı zamanda görünmezlik teknolojisine sahip veya düşük radar kesit alanlı hedeflerin de uzun mesafelerden tespit ve takip kabiliyetiyle gizli hava hedeflerini görünür kılıyor.

ERALP, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, taktik tekerlekli platformlar üzerinde hızlı bir şekilde kurulum-toplanma yapılabilen S-Bant yeni nesil bir radar olarak öne çıkıyor.

ERALP’İN ÖZELLİKLERİ NELER?

ERALP, kabul sürecinde dünyadaki muadili radarların bir çoğundan daha iyi bir performans sergiledi. Peki ERALP’in özellikleri neler? İşte bazı özellikleri:

*AESA (4.000 GaN T/R modül)

*S Bant

*Menzil: 450+ km (Azami 600km)

*Balistik füze ve stealth hedeflerin uzaktan tespiti

*Anti radyasyon füzelerine karşı önlem